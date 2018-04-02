Чи притягнуть Холодницького до кримінальної відповідальності, – журналіст Новіков

Журналіст видання "Слово і діло" Олег Новіков запевнив, що цілком можливим є притягнення до відповідальності керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, якщо на це буде політична воля і, якщо це захочуть розглянути судді.

Про це він розповів у прямому ефірі 24 Каналу.

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Чи буде провадження щодо Холодницького, журналіст не може запевнити. Адже все залежить від того, що викладено в записах, і чи підтвердяться слова головного фігуранта ситуації діями. Адже говорити він може все, що завгодно, а як є насправді – потрібно довести слідчими діями. Якимись документами чи відеозаписами, перевіркою телефонів.

Щодо кримінальної відповідальності я не можу сказати, адже не володію матеріалами справи. Але звільнити його можуть за рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, якщо вони ухвалять рішення, що там достатньо доказів,

– прокоментував Новіков.

Щодо чвар між НАБУ, ГПУ, САП журналісту зрозуміло, що справу Холодницького будуть використовувати у своїх політичних діях, щоб якось впливати на антикорупційні органи.

"Вони вже неодноразово намагались внести правки, щоб за рішенням ВР можна було зняти і директора НАБУ, і керівника САБ. Щодо боротьби між собою: якщо все, що казав директор НАБУ Артем Ситник про записи, – правда, то, дійсно, Холодницький був тоді більше перепоною, а не просуванням антикорупційної діяльності в Україні. Але це не означає, що вся структура така", – сказав журналіст.

Новіков запевив, що існує дуже багато молодих прокурорів, які, дійсно, ходять на засідання та детально до них готуються. На його думку, вищевказані війни можуть вплинути на прийняття законопроекту про Антикорупційни суд. Політики можуть вносити інструменти впливу на цей суд.

Нагадаємо, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія отримала скаргу на очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.