20:04
2 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
7°C 2°C
  • вівторок
    10°C 2°C
  • середа
    15°C 6°C
  • четвер
    13°C 8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Батальйони русофобів. Дорогі малюнки від
Вєсті Кремля
19:27, 31 березня
Вєсті. UA. Жир. Еротичний бойовик від Савченко. Тимошенко замолює гріхи
Вєсті.UA
19:06, 31 березня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Автомобільний гараж: острів чоловічої свободи
Згадати все
23:29, 29 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чи притягнуть Холодницького до кримінальної відповідальності, – журналіст Новіков

194 Читать новость на русском

Журналіст видання "Слово і діло" Олег Новіков запевнив, що цілком можливим є притягнення до відповідальності керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, якщо на це буде політична воля і, якщо це захочуть розглянути судді.

Про це він розповів у прямому ефірі 24 Каналу.

Читайте також: Кімнатка у гуртожитку та машина за майже мільйон гривень: якими статками вражає Холодницький

Чи буде провадження щодо Холодницького, журналіст не може запевнити. Адже все залежить від того, що викладено в записах, і чи підтвердяться слова головного фігуранта ситуації діями. Адже говорити він може все, що завгодно, а як є насправді – потрібно довести слідчими діями. Якимись документами чи відеозаписами, перевіркою телефонів.

Щодо кримінальної відповідальності я не можу сказати, адже не володію матеріалами справи. Але звільнити його можуть за рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, якщо вони ухвалять рішення, що там достатньо доказів,
– прокоментував Новіков.

Щодо чвар між НАБУ, ГПУ, САП журналісту зрозуміло, що справу Холодницького будуть використовувати у своїх політичних діях, щоб якось впливати на антикорупційні органи.

"Вони вже неодноразово намагались внести правки, щоб за рішенням ВР можна було зняти і директора НАБУ, і керівника САБ. Щодо боротьби між собою: якщо все, що казав директор НАБУ Артем Ситник про записи, – правда, то, дійсно, Холодницький був тоді більше перепоною, а не просуванням антикорупційної діяльності в Україні. Але це не означає, що вся структура така", – сказав журналіст.

Новіков запевив, що існує дуже багато молодих прокурорів, які, дійсно, ходять на засідання та детально до них готуються. На його думку, вищевказані війни можуть вплинути на прийняття законопроекту про Антикорупційни суд. Політики можуть вносити інструменти впливу на цей суд.

Нагадаємо, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія отримала скаргу на очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Теги: Новини України Назар Холодницький Новини політики Корупція Антикорупційний суд САП НАБУ ГПУ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Українців хочуть змусити платити аліменти на утримання батьків
сьогодні, 18:40 Українців хочуть змусити платити аліменти на утримання батьків
1585
Sony різко знизила ціни на PlayStation VR
сьогодні, 19:10 Sony різко знизила ціни на PlayStation VR
524
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук