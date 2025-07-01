Ночью горел один из самых популярных рынков во Львове

Ночью 20 июля произошел пожар на одном из продуктовых рынков во Львове. Огонь охватил торговые ряды.

В сети публикуют кадры пожара на Привокзальном рынке. Отмечается, что пламя уничтожило три лотка с имуществом, продукцией и техникой. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание в кафе, передает 24 Канал.

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Что известно о пожаре на Привокзальном рынке?

Между тем, в комментарии 24 Каналу представитель ГСЧС сообщил детали происшествия. 20 июля в 00:00 спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Федьковича. Возгорание возникло в здании.

Пожар вызвал сильное задымление. Пожарные быстро локализовали возгорание, поэтому в 00:17 пожар был ликвидирован.

К тушению привлекалось 29 спасателей и 6 единиц спецтехники.

Причины возгорания устанавливают специалисты. В результате происшествия никто не пострадал,

– отметили в ГСЧС.

Как горел рынок во Львове: смотрите видео

Спасатели оперативно потушили пламя: смотрите видео

Пожар на рынке во Львове / Фото из соцсети

Напомним, что на Волыни молния попала в жилой дом, вызвав пожар. На моменту попадания в доме находилась мать с тремя детьми.