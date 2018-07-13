Признает ли Трамп оккупацию Крыма: мнения западных экспертов

16 июля глава Кремля и лидер США встретятся в Хельсинки. Это будет первый официальный саммит двух президентов, который предварительно Дональд Трамп и Владимир Путин планируют провести в формате "один на один"+переводчики.

Это событие уже стало самым обсуждаемым в свете международной политики, затмив собой саммит стран НАТО в Брюсселе 11-12 июля и визит американского президента в Великобританию 13 июля.

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С момента появления информации о месте и встрече Трампа и Путина мировые СМИ пытаются проанализировать, какими будут главные темы переговоров, что нужно главе Кремля от президента США и на какие уступки Трамп в результате может пойти для России.

"Последнее, в чем США должны участвовать"

Аналитик Politico Коннор О'Брайен оценивает встречу Трампа и Путина с точки зрения заявлений лидера США на саммите НАТО. В своей статье он приводит комментарии бывших официальных лиц, которые считают, что нападки Трампа на Альянс (относительно увеличения оборонных расходов стран-членов Альянса – "24") выгодны Кремлю.

Так, по мнению бывшего постпреда США в НАТО Дугласа Льюта, атаки Трампа на единство Альянса "размывают доверие к американскому лидерству и наносят удар в сердце общих интересов НАТО, общих ценностей и обязанностей". "Это не приносит пользы, особенно за считанные дни до того, как он (Трамп – "24") встретится с крупнейшим соперником НАТО – Владимиром Путиным", – уверен Льют.

Это (критика Трампом его западных союзников – "24") играет на руку России, которая пытается ослабить НАТО. И это последнее, в чем должны принимать участие США,

– замечает экс-министр обороны Америки Леон Панетта.

Приоритет Путина

Свои соображения высказывают и другие аналитики. К примеру, The Wall Street Journal в редакционной статьи ищет ответ на вопрос, что Путину нужно от Трампа. В первую очередь, отмечают авторы публикации, это "престиж", поскольку встреча с президентом США дает Путину представление, "будто Россия снова стала мировой державой, и Трамп помогает ей в этом, просто встречаясь с ним на равных".

Кроме того, Путин хочет, чтобы Трамп признал аннексию Крыма – возможно, в обмен на возобновление обязательств в рамках минского переговорного процесса на востоке Украины, акцентирует внимание газета. Важнейшим краткосрочным приоритетом для главы Кремля, по мнению журналистов, является снятие санкций.

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"Россиянин (Путин – "24") сыграет на неприязни Трампа к Евросоюзу и даст понять, что Трамп может договориться о независимом соглашение относительно Украины, Сирии и санкций. Путин знает, что правительства Италии, Венгрии и Греции сомневаются в вопросе санкций, и он бы хотел, чтобы Трамп спровоцировал внутри ЕС еще больший хаос", – предполагает WSJ.

А издание Newsweek напоминает, что накануне Трамп на пресс-конференции не исключил признание Крыма российским. Он обвинил Барака Обаму в том, что тот допустил незаконную аннексию украинского полуострова. "Меня беспокоит, как Трамп в понедельник обойдется с Крымом", – сказал для издания старший научный сотрудник Центра США и Европы в Институте Брукингса Стивен Пайфер.

Хотя практически все американские официальные лица повторяют, что США не признают незаконную аннексию Россией Крыма, Трамп говорит: "Увидим" и "я недоволен этой ситуацией". Почему он оставляет неопределенность? Он уже не первый год мягкий в вопросе Крыма. Путин ничего другого так не хочет, как добиться от США признания Крыма российским. И он может попытаться заставить Трампа согласиться с этим. Неясно, понимает ли тот негативные последствия этого согласия для европейской безопасности и доверия к США,

– возмущается эксперт.

Между тем старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Чарльз Купчан считает, что изменений в политике США в отношении Крыма не предусматривается. "Признать Крым территорией России означало бы принять и узаконить насильственный захват Россией земель и незаконную аннексию Крыма – это даже для Трампа слишком. Я ожидаю, что в фокусе переговоров будет скорее восток Украины, где наиболее вероятно какое-то соглашение относительно миротворческих сил, автономии регионов и вывода российских войск, а также по вопросу потенциального облегчения санкций", – политолог.

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