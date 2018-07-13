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Трамп хотел бы разменять Украину, но этого не будет, – политолог

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Трампа подталкивали к обмену Украины на Сирию?
Трампа подталкивали к обмену Украины на Сирию? / Фото из открытых источников

У Трампа будут жесткие переговоры с Путиным. Это не дружеская беседа за чашкой кофе. Украина – важный фактор разговора, но не единственный. Однако какого-либо размена интересов Украины не будет.

Об этом 24 каналу рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

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Трамп не едет заключать с Путиным большие соглашения. Это встреча, которая должна дать определенные мазки будущих отношений. Больше шансов договориться по Сирии, иранской проблеме, КНДР, чем в отношении Украины и ситуации безопасности в Европе. Украина – в фокусе внимания переговоров Трампа и Путина, важный фактор, но не единственный,
– отмечает Кулик.

По словам эксперта, как бы Трамп лично не относился к Порошенко, есть институциональная политика и официальная дипломатия Вашингтона, который благосклонно относится к Украине. В частности, строит систему санкционного режима в отношении России, отдельных персоналий и ограничений для самого Путина. Трамп, отмечает Кулик, вынужден следовать этой логике. Хотя у него есть свои взгляды, но это не та игра, когда можно сдать или разменять Украину на Сирию или еще что-то.

Как отмечает эксперт, недавно одно из американских изданий опубликовало материал, где говорится о том, что Саудовская Аравия, Арабские Эмираты и Израиль пытались построить свою игру так, чтобы вынудить Трампа к уступкам по украинскому вопросу в обмен на решение сирийской проблемы. Похоже, эти попытки закончились отрицательно.

"Возможно, Трамп бы хотел размашисто сделать размен Украины на Сирию, но ему это не позволят сделать коллеги, советники и Госдеп. В то же время президенту США надо показать, что несмотря на расследование спецпрокурра Мюллера и обвинения против экс-руководителя штаба Трампа Манафорта в связях с Россией, он все же встречается с Путиным. У него свое видение решения проблем с Россией. Но это не означает уступки, пересмотр политики Вашингтона в отношении Москвы", – подчеркнул Виталий Кулик.

Напомним, 16 июля состоится встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в столице Финляндии – Хельсинки. По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, который был с визитом в Москве, президент США Дональд Трамп будет спрашивать Владимира Путина о его отрицании того, что Россия вмешалась в американские выборы 2016 года. Он также отметил, что позиция США относительно санкций заключается в том, что они должны оставаться. Кроме того, Болтон заявил, что слова Дональда Трампа о возможном признании аннексии Крыма Россией не являются позицией Соединенных Штатов. На саммите НАТО 12 июля президент США Дональд Трамп отметил, что ему не нравится то, что происходит в Крыму, но аннексия Крыма является ответственностью его предшественника – Барака Обамы.

Теги: Новости Украины Новости политики Дональд Трамп Владимир Путин Украина – Россия Война в Сирии
Источник: 24 канал
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