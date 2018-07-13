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Трамп хотів би розміняти Україну, але цього не буде, – політолог

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Трампа підштовхували до обміну України на Сирію?
Трампа підштовхували до обміну України на Сирію? / Фото з відкритих джерел

У Трампа будуть жорсткі переговори з Путіним. Це не дружня розмова за чашкою кави. Україна – важливий фактор розмови, але не єдиний. Однак якогось розміну інтересів України не буде.

Про це 24 каналу розповів директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

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Трамп не їде вкладати з Путіним великі угоди. Це зустріч, яка має дати певні мазки майбутніх відносин. Більше шансів домовитися по Сирії, іранській проблемі, КНДР, ніж щодо України і безпекової ситуації в Європі. Україна – в фокусі уваги переговорів Трампа і Путіна, важливий фактор, але не єдиний,
– зауважує Кулик.

За словами експерта, як би Трамп особисто не відносився до Порошенка, є інституційна політика і офіційна дипломатія Вашингтона, який прихильно ставиться до України. Зокрема, будує систему санкційного режиму щодо Росії, окремих персоналій і обмежень для самого Путіна. Трамп, зазначає Кулик, вимушений слідувати цій логіці. Хоча в нього є свої погляди, але це не та гра, коли можна здати або розміняти Україну на Сирію чи ще щось.

Як зазначає експерт, нещодавно одне з американських видань опублікувало матеріал, де мовиться про те, що Саудівська Аравія, Арабські Емірати і Ізраїль намагалися побудувати свою гру так, щоб примусити Трампа до поступок з українського питання в обмін на вирішення сирійської проблеми. Схоже, ці спроби закінчилися негативно.

"Можливо, Трамп би хотів розмашисто зробити розмін України на Сирію, але йому це не дозволять зробити колеги, радники і Держдеп. Водночас президенту США треба показати, що незважаючи на розслідування спецпрокурра Мюллера і звинувачення проти екс-керівника штабу Трампа Манафорта у зв’язках з Росією, він все ж зустрічається з Путіним. В нього своє бачення вирішення проблем з Росією. Але це не означає поступок, перегляду політики Вашингтона щодо Москви", – підкреслив Віталій Кулик.

Нагадаємо, 16 липня відбудеться зустріч лідера РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа в столиці Фінляндії – Гельсінкі. За словами радника Білого дому з національної безпеки Джона Болтона, який був з візитом у Москві, президент США Дональд Трамп питатиме Володимира Путіна про його заперечення того, що Росія втрутилась в американські вибори 2016 року. Він також зазначив, що позиція США щодо санкцій полягає в тому, що вони повинні залишатися. Крім того, Болтон заявив, що слова Дональда Трампа про можливе визнання анексії Криму Росією не є позицією Сполучених Штатів. На саміті НАТО 12 липня президент США Дональд Трамп зазначив, що йому не подобається те, що відбувається в Криму, але анексія Криму є відповідальністю його попередника – Барака Обами.

Теги: Новини України Новини політики Дональд Трамп Володимир Путін Україна – Росія Війна у Сирії
Джерело: 24 канал
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