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Чи визнає Трамп окупацію Криму: думки західних експертів

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Головні застереження щодо зустрічі Трампа і Путіна
Головні застереження щодо зустрічі Трампа і Путіна / nbcphiladelphia

16 липня глава Кремля та лідер США зустрінуться у Гельсінкі. Це буде перший офіційний саміт двох президентів, який попередньо Дональд Трамп і Володимир Путін планують провести у форматі "віч-на-віч"+перекладачі.

Ця подія вже стала найобговорюванішою у світлі міжнародної політики, затьмаривши собою саміт країн НАТО у Брюсселі 11-12 липня та візит американського президента до Британії 13 липня.

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З моменту появи інформації про місце та зустріч Трампа і Путіна світові ЗМІ намагаються проаналізувати, якими будуть головні теми перемовин, що потрібно главі Кремля від президента США та на які поступки Трамп в результаті може піти для Росії.

"Останнє, в чому США мають брати участь"

Аналітик Politico Коннор О'Браєн оцінює зустріч Трампа та Путіна з точки зору заяв лідера США на саміті НАТО. У своїй статті він наводить коментарі колишніх офіційних осіб, які вважають, що нападки Трампа на Альянс (щодо збільшення оборонних витрат країн-членів Альянсу "24") вигідні Кремлю.

Так, на думку колишнього постпреда Сполучених Штатів в НАТО Дугласа Льюта, атаки Трампа на єдність Альянсу "розмивають довіру до американського лідерства і завдають удару в серце спільних інтересів НАТО, загальних цінностей і обов'язків". "Це не приносить користі, особливо за лічені дні до того, як він (Трамп "24") зустрінеться з найбільшим суперником НАТО – Володимиром Путіним", упевнений Льют. 

Це (критика Трампа його західних союзників – "24") грає на руку Росії, яка намагається послабити НАТО. І це останнє, в чому повинні брати участь США, 
– зауважує екс-міністр оборони Америки Леон Панетта.

Пріоритет Путіна

Свої міркування висловлюють й інші аналітики. До прикладу, The Wall Street Journal у редакційній статті шукає відповідь на питання, що Путіну потрібно від Трампа. Першочергово, зазначають автори публікації, це "престиж", оскільки зустріч із президентом США дає Путіну уявлення, "ніби Росія знову є світовою державою, і Трамп допомагає їй в цьому, просто зустрічаючись з ним на рівних".

Окрім того, Путін хоче, щоб Трамп визнав анексію Криму можливо, в обмін на відновлення зобов'язань у рамках мінського переговорного процесу на сході України, акцентує увагу газета. Найважливішим короткостроковим пріоритетом для глави Кремля, на думку журналістів, є зняття санкцій.

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"Росіянин (Путін – "24") зіграє на неприязні Трампа до Євросоюзу і дасть зрозуміти, що Трамп може домовитися про незалежну угоду щодо України, Сирії та санкцій. Путін знає, що уряди Італії, Угорщини та Греції сумніваються в питанні санкцій, і він би хотів, щоб Трамп спровокував всередині ЄС ще більший хаос", – припускає WSJ.

А видання Newsweek нагадує, що напередодні Трамп на прес-конференції не виключив визнання Криму російським. Він звинуватив Барака Обаму в тому, що той допустив незаконну анексію українського півострова. "Мене турбує, як Трамп у понеділок обійдеться з Кримом", сказав для видання старший науковий співробітник Центру США та Європи в Інституті Брукінгса Стівен Пайфер.

Хоча практично всі американські офіційні особи повторюють, що США не визнають незаконну анексію Росією Криму, Трамп каже: "Побачимо "і" я незадоволений цією ситуацією". Чому він залишає невизначеність? Він уже не перший рік м'який у питанні Криму. Путін нічого іншого так не хоче, як домогтися від США визнання Криму російським. І він може спробувати змусити Трампа погодитися з цим. Неясно, чи розуміє той негативні наслідки цієї згоди для європейської безпеки і довіри до США,
– обурюється експерт.

Натомість старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин Чарльз Купчан вважає, що змін у політиці США щодо Криму не передбачається. "Визнати Крим територією Росії означало б прийняти й узаконити насильницьке захоплення Росією земель і незаконну анексію Криму – це навіть для Трампа занадто. Я очікую, що в фокусі переговорів буде швидше схід України, де найбільш імовірна якась угода щодо миротворчих сил, автономії регіонів і виведення російських військ, а також щодо питання потенційного полегшення санкцій", – політолог.

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Теги: Новини політики Дональд Трамп Володимир Путін Новини України Україна – Росія Публікації Статті Новини Росії Новини США Новини Криму Санкції Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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