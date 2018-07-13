16 липня глава Кремля та лідер США зустрінуться у Гельсінкі. Це буде перший офіційний саміт двох президентів, який попередньо Дональд Трамп і Володимир Путін планують провести у форматі "віч-на-віч"+перекладачі.

Ця подія вже стала найобговорюванішою у світлі міжнародної політики, затьмаривши собою саміт країн НАТО у Брюсселі 11-12 липня та візит американського президента до Британії 13 липня.

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З моменту появи інформації про місце та зустріч Трампа і Путіна світові ЗМІ намагаються проаналізувати, якими будуть головні теми перемовин, що потрібно главі Кремля від президента США та на які поступки Трамп в результаті може піти для Росії.

"Останнє, в чому США мають брати участь"

Аналітик Politico Коннор О'Браєн оцінює зустріч Трампа та Путіна з точки зору заяв лідера США на саміті НАТО. У своїй статті він наводить коментарі колишніх офіційних осіб, які вважають, що нападки Трампа на Альянс (щодо збільшення оборонних витрат країн-членів Альянсу – "24") вигідні Кремлю.

Так, на думку колишнього постпреда Сполучених Штатів в НАТО Дугласа Льюта, атаки Трампа на єдність Альянсу "розмивають довіру до американського лідерства і завдають удару в серце спільних інтересів НАТО, загальних цінностей і обов'язків". "Це не приносить користі, особливо за лічені дні до того, як він (Трамп – "24") зустрінеться з найбільшим суперником НАТО – Володимиром Путіним", – упевнений Льют.

Це (критика Трампа його західних союзників – "24") грає на руку Росії, яка намагається послабити НАТО. І це останнє, в чому повинні брати участь США,

– зауважує екс-міністр оборони Америки Леон Панетта.

Пріоритет Путіна