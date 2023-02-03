Об этом 24 Канала рассказал эксперт Центра оборонных стратегий дипломат Александр Хара. Он отметил, что все признаки диктатуры в России уже есть, и издание могло использовать более жесткий термин.

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"Из всего уважения к изданию The Economist, я считаю, что они ошибаются, Россия уже является фашистским государством", – заявил Хара.

Он вспомнил слова Бенито Муссолини о том, что фашизм – это, когда ничего не находится вне государства, все есть государство.

Соответственно в России нет ветвей власти, нет свободы слова, нет оппозиции, зато есть фюрер, идеолог "русского мира", подчеркнул дипломат.

Черты фашизма в России

Согласно определению Умберто Эко понятия фашизма, все его черты находятся в России, убежден Хара.

Фашизм построен на том, что есть мания величия, сантименты и обиды. Что-то произошло не так, например, забрали Крым,

– добавил эксперт.

Также россияне считают, что в отношении них не справедливо поступили американцы, потому что "развалили империю зла". Россияне сетуют и на то, что их якобы обмануло НАТО, которое не должно было расширяться.

"Это ложь, но они в это верят. С одной стороны у них есть величие, мощность и "аналагал нет" оружие, все их боятся и уважают, а с другой стороны, все пытаются разделить Россию, украсть что-то и тому подобное", – иронично заметил эксперт.

Он убежден, что тоталитарная и фашистская Россия уже есть. А после 2014 диктатура в России укрепляется со скоростью света.

Хара о чертах фашизма в России: смотреть видео

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