Про це 24 Каналу розповів експерт Центру оборонних стратегій, дипломат Олександр Хара. Він зауважив, що всі ознаки диктатури в Росії вже є, і видання могло б використати більш жорсткий термін.
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"З усієї поваги до видання The Economist, я вважаю, що вони помиляються, Росія вже є фашистською державою", – заявив Хара.
Він згадав слова Беніто Муссоліні про те, що фашизм – це, коли нічого не є поза державою, все є державою.
Відповідно в Росії немає гілок влади, немає свободи слова, немає опозиції, натомість є фюрер, ідеолог "руского міра", наголосив дипломат.
Риси фашизму в Росії
Згідно з визначенням Умберто Еко поняття фашизму, всі його риси присутні у Росії, переконаний Хара.
Фашизм побудований на тому, що є манія величі, сентименти та образи. Щось сталося не так, наприклад, забрали Крим,
– додав експерт.
Також росіяни вважають, щодо них не справедливо вчинили американці, бо "розвалили імперію зла". Росіяни нарікають і на те, що їх нібито обдурило НАТО, яке не повинне було розширюватися.
"Це є брехнею, але вони в це вірять. З одного боку в них є велич, потужність і "аналагав нєт" зброя, всі їх бояться та поважають, а з іншого боку, всі намагаються розділити Росію, вкрасти щось тощо", – іронічно зауважив експерт.
Він переконаний, що тоталітарною та фашистською Росія вже є. А після 2014 року диктатура в Росії зміцнюється із швидкістю світла.
Хара про риси фашизму в Росії: дивитись відео
Цинічні заяви Путіна: останнє
- Диктатор вкотре побачив "загрози" для своєї країни та заявив, що Росія знову і знову вимушена давати відсіч "агресії колективного Заходу".
- Диктатор запевняє всіх, що у Росії і досі є багато друзів по всьому світу, а "всі ті, хто втягує недружні країни у війну проти Росії, мають бути готові до наслідків".
- Також Владімір Путін назвав нову мету "спеціальної військової операції" в Україні. Виявляється, це спроба закінчити війну на Донбасі. Каже, що це вимушене рішення, адже досі його "водили за ніс".