Про це 24 Каналу розповів експерт Центру оборонних стратегій, дипломат Олександр Хара. Він зауважив, що всі ознаки диктатури в Росії вже є, і видання могло б використати більш жорсткий термін.

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"З усієї поваги до видання The Economist, я вважаю, що вони помиляються, Росія вже є фашистською державою", – заявив Хара.

Він згадав слова Беніто Муссоліні про те, що фашизм – це, коли нічого не є поза державою, все є державою.

Відповідно в Росії немає гілок влади, немає свободи слова, немає опозиції, натомість є фюрер, ідеолог "руского міра", наголосив дипломат.

Риси фашизму в Росії

Згідно з визначенням Умберто Еко поняття фашизму, всі його риси присутні у Росії, переконаний Хара.

Фашизм побудований на тому, що є манія величі, сентименти та образи. Щось сталося не так, наприклад, забрали Крим,

– додав експерт.

Також росіяни вважають, щодо них не справедливо вчинили американці, бо "розвалили імперію зла". Росіяни нарікають і на те, що їх нібито обдурило НАТО, яке не повинне було розширюватися.

"Це є брехнею, але вони в це вірять. З одного боку в них є велич, потужність і "аналагав нєт" зброя, всі їх бояться та поважають, а з іншого боку, всі намагаються розділити Росію, вкрасти щось тощо", – іронічно зауважив експерт.

Він переконаний, що тоталітарною та фашистською Росія вже є. А після 2014 року диктатура в Росії зміцнюється із швидкістю світла.

Хара про риси фашизму в Росії: дивитись відео

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