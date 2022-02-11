Признание боевиков: Дума примет решение по обращению к Путину 14 февраля

В Госдуме России планируют до понедельника, 14 февраля, одобрить решение по обращению о признании так называемых "республик" боевиков на Донбассе. Сейчас в парламенте закончились консультации с фракциями.

Во время консультаций с фракциями прозвучали два предложения относительно дальнейших действий с обращением. Одну из них изберут на заседании Совета Думы 14 февраля.

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Что предлагают российские депутаты

Немедленно рассмотреть проект постановления об обращении к президенту России о необходимости признания боевиков;

рассмотреть проект постановления об обращении к президенту России о необходимости признания боевиков; направить его сначала в МИД России и другие правительственные структуры для получения отзывов. Рассматривать документ лишь с учетом высказанных позиций.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин традиционно назвал этот вопрос "серьезным и ответственным". Мол, так парламентарии "защитят своих земляков, которые живут на Донбассе".

Главное о признании фейковых республик

Россия уже 8 лет поставляет вооружение своим марионеткам на Донбасс, однако официально их так и не признала. Инициативу по этому поводу взяли на себя коммунисты, которые и разработали обращение к Путину. В то же время путинская партия "Единая Россия" взяла на себя другую миссию – официально предоставить оружие для боевиков.

Кстати, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснял, что признание Россией оккупантов с Донбасса будет означать ее полный выход из минских договоренностей.

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Полный текст публикации Вячеслава Володина в телеграмме:

Завершились консультации с фракциями относительно проекта обращения к президенту о необходимости признания "ДНР" и "ЛНР".

"Единая Россия" высказалась за поставки в республики военной продукции, а также оказание социальной помощи людям.

КПРФ и "Справедливая Россия – За правду" поддержали проект постановления.

ЛДПР выступила радикальнее.

"Новые люди" сформулируют свою позицию при обсуждении темы.

Вопрос очень серьезный и ответственный. Речь идет о защите жизней наших граждан и земляков, проживающих на территории Донбасса.

Завтра годовщина подписания Минских соглашений. 7 лет Киев не выполняет взятых на себя обязательств. Продолжается обстрел, гибнут люди. В этой ситуации искать решение нужно.

Сегодня предложений два: первое – рассмотреть проект постановления об обращении к президенту России о необходимости признания "ДНР" и "ЛНР" немедленно. Второе – направить его сначала в МИД России и другие правительственные структуры для получения отзывов, а затем рассмотреть с учетом высказанных позиций.

Этот вопрос планируем обсудить на заседании Совета Думы в понедельник, 14 февраля.