Профессор, член экспертного совета "Центра гражданских свобод" Михаил Савва объяснил, почему сразу не стоит воспринимать слова мужчин, представившихся вагнеровцами, за чистую монету.

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Свидетелей и их показания необходимо проверить

Азамат Улдаров и Алексей Савичев заявили, что полгода воевали против Украины в составе ЧВК "Вагнера". Они утверждают, что оба были заключенными и завербованы Пригожиным.

Михаил Сава отметил, что информация, предоставленная вагнеровцами, очень важна, ведь она содержит новые аспекты и информацию. К примеру, приказы об убийствах мирных украинцев отдавал руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин. Также там есть прямые признания в совершении военных преступлений. Однако все равно показания оккупантов необходимо проверить. Это ведь может быть и элементом внутренней борьбы в России.

Сейчас Офис Генерального прокурора Украины начал проверку по фактам, предоставленным в этих интервью, и это действительно необходимо. Потому что этот источник не является 100% надежным. Это люди, которые могут оказаться под влиянием. В России идет жестокая политическая борьба, в российской элите все нехорошо, башни кремля воюют друг с другом. Поэтому это может быть элементом этой внутрироссийской борьбы,

– объяснил Михаил Савва.

Что известно о расследовании показаний вагнеровцев