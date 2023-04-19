Професор, член експертної ради "Центру громадянських свобод" Михайло Сава пояснив, чому одразу не варто сприймати слова чоловіків, які представились вагнерівцями, за чисту монету.

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Свідків та їхні показання необхідно перевірити

Азамат Улдаров та Олексій Савічев заявили, що пів року воювали проти України у складі ПВК "Вагнера". Вони стверджують, що обидвоє були ув'язненими та були завербовані Пригожиним.

Михайло Сава зауважив, що інформація, яку надали вагнерівці, є дуже важливою, адже вона містить нові аспекти та інформацію. До прикладу те, що накази про вбивства мирних українців віддавав керівник "Вагнера" Євген Пригожин. Також там є прямі зізнання у скоєнні воєнних злочинів. Проте все одно свідчення окупантів необхідно перевірити. Адже це може бути й елементом внутрішньої боротьби в Росії.

Зараз Офіс Генерального прокурора України розпочав перевірку за фактами, які були надані в цих інтерв'ю, і це дійсно необхідно. Тому що це джерело не є на 100% надійним. Це люди, які можуть бути під впливом. У Росії йде жорстока політична боротьба, в російській еліті все недобре, башти кремля воюють одна з одною. Тому це може бути елементом цієї внутрішньоросійської боротьби,

– пояснив Михайло Сава.

Що відомо про розслідування свідчень вагнерівців