Что означает признание человека умершим в условиях военного положения

Признание лица умершим дает право родственникам получить решение суда. С ним заявители в дальнейшем могут обратиться в отдел регистрации актов гражданского состояния для получения свидетельства о смерти.

Об этом в эфире "Первый Западный" рассказала адвокат Татьяна Потапова, сообщает 24 канал. По ее словам, другой механизм пока недоступен в связи с войной на территории Украины.

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Что означает признание человека умершим

Судья Червоноградского городского суда Львовской области Юлия Демьяновская рассказала, что право на обращение в суд по заявлению об объявлении физического лица умершим возникает в течение 2 лет с момента окончания военного положения. Однако этот срок может быть сокращен до 6 месяцев.

Близкие лица могут обращаться, но в таком случае говорится об обращении в суд по месту жительства умершего, а в случае если такое место было неизвестно, то речь идет об обращении в суд по месту нахождения имущества этого лица,

– добавила судья.

По ее словам, также действует специальная норма гражданско-процессуального кодекса Украины, по которой, если говорится об установлении факта смерти на временно оккупированной территории, такое заявление может рассматривать любой другой суд на территории Украины.

"И право на обращение в суд с таким заявлением закон не определяет круг лиц. Это могут быть близкие, это могут быть родственники, это могут быть те лица, у которых в дальнейшем может возникнуть право на получение соответствующих пособий, соответствующих выплат, наследства – т.е. лица, которые будут заинтересованы в установлении такого факта", – отметила Демьяновская.

Кроме этого, согласно закону о режиме военного положения, любое сокращение осуществления судопроизводства или ограничение граждан в праве обращения в суд не допускаются. Поэтому суды работают в штатном режиме – те, которые имеют возможность осуществлять судопроизводство.

"Соответственно, рассматривая такие заявления, суд в полной мере исследует доказательства, которыми лицо подтверждают (умершим – 24 канал), либо факты, либо объявления лица умершим, либо соответственно факт смерти физического лица", – отметила судья.

По ее словам, разница заключается не в средствах доказывания или доказательствах, а в реализации судебного решения. Поскольку, по общему правилу, когда человек объявляется умершим, судебное решение вступает в законную силу в течение 30 дней. В свою очередь, если устанавливается факт смерти, такое решение допускается к немедленному исполнению. Подача апелляционной жалобы на такое решение не останавливает его исполнение.

"И в первом случае суд, приняв такое решение, направляет в соответствующую нотариальную контору или орган местного самоуправления, если в населенном пункте нет нотариальной конторы по месту жительства умершего лица, то по последнему известному месту жительства умершего физического лица для обеспечения сохранности его имущества", – добавила судья.

Она заметила, что заключается так называемый мораторий на отчуждение этого имущества, и в течение 5 лет отчуждение имущества умершего не допускается.

"Если же мы говорим об установлении факта смерти физического лица, то такие ограничения законодатель не установил", – подытожила Демьяновская.