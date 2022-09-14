Про це в ефірі "Перший Західний" розповіла адвокат Тетяна Потапова, повідомляє 24 канал. За її словами, інший механізм наразі недоступний у зв'язку з війною на території України.

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Що означає визнання людини померлою

Суддя Червоноградського міського суду Львівської області Юлія Дем'яновська розповіла, що право на звернення до суду за заявою про оголошення фізичної особи померлою виникає протягом 2 років з часу закінчення воєнного стану. Проте цей термін може бути скорочений до 6 місяців.

Близькі особи можуть звертатися, але в такому випадку мовиться про звернення до суду за місцем проживанням померлої особи, а у випадку якщо таке місце було невідоме, то мова йде про звернення до суду за місцем розташування майна цієї особи,

– додала суддя.

За її словами, також діє спеціальна норма цивільно-процесуального кодексу України, за якою, якщо мовиться про встановлення факту смерті на тимчасово окупованій території, то таку заяву може розглядати будь-який інший суд на території України.

"І право на звернення до суду з такою заявою закон не визначає коло осіб. Це можуть бути близькі особи, це можуть бути родичі, це можуть бути ті особи, в яких надалі може виникнути право на отримання відповідних допомог, відповідних виплат, спадщини – тобто особи, які будуть зацікавлені у встановленні такого факту", – зауважила Дем'яновська.

Окрім цього, відповідно до закону про режим воєнного стану, будь-яке скорочення здійснення судочинства або обмеження громадян у праві звернення до суду не допускається. Тому суди працюють в штатному режимі – ті, які мають можливість здійснювати судочинство.

"Відповідно, розглядаючи такі заяви, суд повною мірою досліджує докази, якими особу підтверджують (померлою – 24 канал), чи факти, чи оголошення особи померлою, чи відповідно факт смерті фізичної особи", – зазначила суддя.

За її словами, різниця полягає не в засобах доказування чи доказах, а в реалізації судового рішення. Оскільки за загальним правилом, коли людина оголошується померлою, судове рішення набуває законної сили протягом 30 днів. Своєю чергою, якщо встановлюється факт смерті, таке рішення допускається до негайного виконання. Тож подача апеляційної скарги на таке рішення не зупиняє його виконання.

"І в першому випадку суд, прийнявши таке рішення, скеровує до відповідної нотаріальної контори або органу місцевого самоврядування, якщо в населеному пункті немає нотаріальної контори за місцем проживання померлої особи, то за останнім відомим місцем проживання померлої фізичної особи для забезпечення схоронності її майна", – додала суддя.

Вона зауважила, що укладається так званий мораторій на відчуження цього майна, і протягом 5 років відчуження майна померлого не допускається.

"Якщо ж ми говоримо про встановлення факту смерті фізичної особи, то таких обмежень законодавець не встановив", – підсумувала Дем'яновська.