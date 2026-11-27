Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" продолжают наносить удары по российским оккупантам и их военной логистике. В ноябре 2026 года разведчики поразили десятки вражеских целей.

Кадры боевых действий спецназовцев обнародовало ГУР Минобороны.

Что уничтожили "Призраки" в ноябре?

В ГУР сообщили об очередных результатах работы спецподразделения "Призраки". На этот раз разведчики сосредоточились, в частности, на уничтожении российских средств логистики.

Среди пораженных целей:

военная автомобильная техника;

мобильные огневые группы;

бензовоз;

грузовые автомобили.

В разведке отмечают, что боевая деятельность спецподразделения направлена на систематическое ослабление российской армии. Уничтожение транспорта и другой техники затрудняет оккупантам передвижение, снабжение и защиту своих сил.

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Напомним, военные ГУР уничтожили российский многофункциональный разведывательно-информационный комплекс воздушно-космической обороны "МРИК-ВКО". Объект располагался в Смоленской области России.

Его использовали для мониторинга воздушного и космического пространства и обеспечения работы российских систем противовоздушной и противоракетной обороны. Он был способен обнаруживать летательные аппараты с малой радиолокационной заметностью, в частности беспилотники.

Кроме того, система могла обнаруживать крылатые ракеты на расстоянии до 2500 километров. Уничтожение этого объекта ослабляет возможности России по контролю воздушного и космического пространства.