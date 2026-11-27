Горят бензовозы и грузовики: "Призраки" ГУР показали, как охотятся на российскую технику
Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" продолжают наносить удары по российским оккупантам и их военной логистике. В ноябре 2026 года разведчики поразили десятки вражеских целей.
Кадры боевых действий спецназовцев обнародовало ГУР Минобороны.
Что уничтожили "Призраки" в ноябре?
В ГУР сообщили об очередных результатах работы спецподразделения "Призраки". На этот раз разведчики сосредоточились, в частности, на уничтожении российских средств логистики.
Среди пораженных целей:
- военная автомобильная техника;
- мобильные огневые группы;
- бензовоз;
- грузовые автомобили.
В разведке отмечают, что боевая деятельность спецподразделения направлена на систематическое ослабление российской армии. Уничтожение транспорта и другой техники затрудняет оккупантам передвижение, снабжение и защиту своих сил.
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Напомним, военные ГУР уничтожили российский многофункциональный разведывательно-информационный комплекс воздушно-космической обороны "МРИК-ВКО". Объект располагался в Смоленской области России.
Его использовали для мониторинга воздушного и космического пространства и обеспечения работы российских систем противовоздушной и противоракетной обороны. Он был способен обнаруживать летательные аппараты с малой радиолокационной заметностью, в частности беспилотники.
Кроме того, система могла обнаруживать крылатые ракеты на расстоянии до 2500 километров. Уничтожение этого объекта ослабляет возможности России по контролю воздушного и космического пространства.