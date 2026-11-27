Кадри бойової роботи спецпризначенців оприлюднило ГУР МО.

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Що уразили "Примари" у листопаді?

У ГУР повідомили про чергові результати роботи спецпідрозділу "Примари". Цього разу розвідники зосередилися, зокрема, на знищенні російських засобів логістики.

Серед уражених цілей:

військова автомобільна техніка;

мобільні вогневі групи;

бензовоз;

вантажні автомобілі.

У розвідці наголошують, що бойова робота спецпідрозділу спрямована на системне послаблення російської армії. Знищення транспорту та іншої техніки ускладнює окупантам пересування, постачання і захист своїх сил.

"Примари" влаштували окупантам чергову "бавовну": дивіться відео

Нагадаємо, військові ГУР знищили російський багатофункціональний розвідувально-інформаційний комплекс повітряно-космічної оборони "МРИК-ВКО". Об'єкт розташовувався у Смоленській області Росії.

Його використовували для моніторингу повітряного та космічного простору й забезпечення роботи російських систем протиповітряної та протиракетної оборони. Він був здатний виявляти літальні апарати з малою радіолокаційною помітністю, зокрема безпілотники.

Крім того, система могла виявляти крилаті ракети на відстані до 2500 кілометрів. Знищення цього об'єкта послаблює можливості Росії з контролю повітряного та космічного простору.