Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

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Як Росія використовувала цей комплекс?

Відомо, що це комплекс здатен виявити літальні апарати з малою радіолокаційною помітністю. Йдеться про дрони. Також система виявляє крилаті ракети в радіусі 2500 кілометрів.

Вказаний об’єкт росіяни використовували для моніторингу повітряного та космічного простору з метою забезпечення роботи систем ППО/ПРО. Зокрема, комплекс був здатен виявляти літальні апарати з малою радіолокаційною помітністю, а також – крилаті ракети в радіусі 2500 кілометрів– йдеться у повідомленні.

Додамо, Сили оборони упродовж 23 та в ніч на 24 листопада уразили базу вантажівок ворога в Брянській області. Також під удар потрапила переправа через річку Вовчу на Донеччині. Тепер окупантам на цій ділянці фронту буде значно складніше перекидати живу силу та бронетехніку.