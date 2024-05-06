Об этом заявил верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и обороны Жозеп Боррель накануне форума оборонной промышленности Украина-ЕС, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Что рассказал Жозеп Боррель

На конференцию в Брюсселе собрались более 140 фирм из 25 разных стран. Главный дипломат ЕС говорит, что цель этого форума сравнить возможности украинской оборонной промышленности с возможностями европейской промышленности. Он отметил, что количество компаний, которые присоединились к сегодняшней встрече, свидетельствует о заинтересованности расширения производственных мощностей.

Важно, чтобы производство осуществлялось в Украине украинскими фирмами при поддержке компаний Евросоюза. Так, мы сэкономим транспортные расходы и будем производить сразу там, где это нужно,

– сказал Боррель.

Это уже третий форум оборонной промышленности, однако впервые происходит на уровне Украина – ЕС. Жозеп Боррель добавляет, что результатом встречи должно стать привлечение и интеграция украинской оборонной промышленности в экосистему европейских оборонных мощностей. Со своей стороны Евросоюз готов обеспечить финансирование дальнейших проектов, в частности через Европейский фонд мира. Боррель также ожидает, что после соглашения по использованию доходов от замороженных активов РФ, эти средства также будут направлены в Украину.

Украина – страна в состоянии войны. Это не просто производство в нормальных условиях. И именно поэтому промышленность должна понимать, что, во-первых, есть возможность. Во-вторых, есть риск, в-третьих, есть финансирование,

– отметил верховный представитель ЕС.

Боррель отметил, что сотрудничество между европейским и украинским ОПК уже происходит. В частности, Дания стала первой страной, которая закупит для ВСУ оружие у украинских производителей. Сейчас этот опыт будут изучать все государства-члены ЕС.

"Если военное оборудование, которое нужно Украине, может быть быстро произведено украинской оборонной промышленностью, я говорю: давайте покупать у них, давайте поможем им производить дома и давайте обеспечим финансовую способность покупать эту продукцию", – сказал Боррель.

Главный дипломат ЕС отметил, что союзники также могут делиться технологиями. В частности, он отметил успешное производство беспилотников в Украине. Боррель поделился, что уже посетил более 200 украинских производителей беспилотников.

"Я увидел, как инновационные беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы, сделанные в Украине, могут стать мировыми лидерами. Они реагируют на это, потому что они чувствуют потребность в этом", – заявил Боррель, призвав поддержать украинских инноваторов.

Он добавил, что европейские компании также имеют потенциал, который можно реализовать в Украине.

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