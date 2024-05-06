Про це заявив верховний представник ЄС з питань закордонних справ та оборони Жозеп Боррель напередодні форуму оборонної промисловості Україна-ЄС, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Що розповів Жозеп Боррель

На конференцію у Брюсселі зібралися понад 140 фірм з 25 різних країн. Головний дипломат ЄС каже, що мета цього форуму порівняти можливості української оборонної промисловості з можливостями європейської промисловості. Він зазначив, що кількість компаній, які долучилися до сьогоднішньої зустрічі, свідчить про зацікавленість розширення виробничих потужностей.

Важливо, щоб виробництво здійснювалося в Україні українськими фірмами за підтримки компаній Євросоюзу. Так, ми зекономимо транспортні витрати й вироблятимемо одразу там, де це потрібно,

— сказав Боррель.

Це вже третій форум оборонної промисловості, однак вперше відбувається на рівні Україна – ЄС. Жозеп Боррель додає, що результатом зустрічі має стати залучення та інтеграція української оборонної промисловості в екосистему європейських оборонних потужностей. Зі свого боку Євросоюз готовий забезпечити фінансування подальших проєктів, зокрема через Європейський фонд миру. Боррель також очікує, що після угоди щодо використання доходів від заморожених активів РФ, ці кошти також будуть спрямовані в Україну.

Україна – країна в стані війни. Це не просто виробництво в нормальних умовах. І саме тому промисловість повинна розуміти, що, по-перше, є можливість. По-друге, є ризик, по-третє, є фінансування,

— зазначив верховний представник ЄС.

Боррель зауважив, що співробітництво між європейським та українським ОПК вже відбувається. Зокрема, Данія стала першою країною, яка закупить для ЗСУ зброю в українських виробників. Наразі цей досвід вивчатимуть усі держави-члени ЄС.

"Якщо військове обладнання, яке потрібне Україні, може бути швидко вироблене українською оборонною промисловістю, я кажу: давайте купувати у них, давайте допоможемо їм виробляти вдома та забезпечмо фінансову спроможність купувати цю продукцію", — сказав Боррель.

Головний дипломат ЄС зазначив, що союзники також можуть ділитися технологіями. Зокрема, він відзначив успішне виробництво безпілотників в Україні. Боррель поділився, що вже відвідав понад 200 українських виробників безпілотників.

"Я побачив, як інноваційні безпілотники й засоби радіоелектронної боротьби, зроблені в Україні, можуть стати світовими лідерами. Вони реагують на це, тому що вони відчувають потребу в цьому", — заявив Боррель, закликавши підтримати українських інноваторів.

Він додав, що європейські компанії також мають потенціал, який можна реалізувати в Україні.

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