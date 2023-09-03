В Украине будут призывать больше ограниченно пригодных: Минобороны внесло изменения

Минобороны обновило список болезней, согласно которому определяется пригодность военнообязанного к военной службе. Теперь будут призывать большее количество людей.

В Украине продлили военное положение и общую мобилизацию до 15 ноября. 25 августа вступили в силу изменения, позволяющие в ряды ВСУ призвать большее количество ограниченно пригодных к военной службе. 24 Канал.

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Убрали "спорные статьи"

Ранее в "Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" расписание болезней предусматривало формулировку "ограниченная пригодность или пригодность определяется индивидуально". В таких случаях в условиях военного времени ВВК должна принимать постановление "пригодное к военной службе" за исключением нескольких статей (2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в).

Однако теперь эти исключения убрали. По "спорным" статьям будут признавать пригодными всех.

За ограниченно пригодными будут закреплять конкретные военные специальности

Среди других нововведений – это утверждение военно-врачебной комиссией пригодности ограниченного пригодного к той или иной военной работе.

Теперь ВВК должна не только принимать постановление об ограниченной пригодности к военной службе, но и принимать решение о пригодности призывника к службе по конкретной военной специальности.

Если военнослужащего сочтут непригодным к службе по определенной специальности, то командир части перед тем, как отправить его на другую должность, может направить подчиненного в ВВК. Там определят пригодность военнослужащего к службе по новой специальности.

Упрощены требования ВВК для десантников и морпехов

В период мобилизации и войны упрощены требования к состоянию здоровья для военнослужащих десантно-штурмовых войск и морской пехоты. Это означает, что военные, ранее считавшиеся непригодными к службе в этих родах войск, теперь могут быть признаны годными к ней.

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