В Украине будут призывать больше ограниченно пригодных: Минобороны внесло изменения
Источник:Министерство обороны Украины
Минобороны обновило список болезней, согласно которому определяется пригодность военнообязанного к военной службе. Теперь будут призывать большее количество людей.
В Украине продлили военное положение и общую мобилизацию до 15 ноября. 25 августа вступили в силу изменения, позволяющие в ряды ВСУ призвать большее количество ограниченно пригодных к военной службе. 24 Канал.
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Убрали "спорные статьи"
Ранее в "Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" расписание болезней предусматривало формулировку "ограниченная пригодность или пригодность определяется индивидуально". В таких случаях в условиях военного времени ВВК должна принимать постановление "пригодное к военной службе" за исключением нескольких статей (2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в).
Однако теперь эти исключения убрали. По "спорным" статьям будут признавать пригодными всех.
За ограниченно пригодными будут закреплять конкретные военные специальности
Среди других нововведений – это утверждение военно-врачебной комиссией пригодности ограниченного пригодного к той или иной военной работе.
Теперь ВВК должна не только принимать постановление об ограниченной пригодности к военной службе, но и принимать решение о пригодности призывника к службе по конкретной военной специальности.
Если военнослужащего сочтут непригодным к службе по определенной специальности, то командир части перед тем, как отправить его на другую должность, может направить подчиненного в ВВК. Там определят пригодность военнослужащего к службе по новой специальности.
Упрощены требования ВВК для десантников и морпехов
В период мобилизации и войны упрощены требования к состоянию здоровья для военнослужащих десантно-штурмовых войск и морской пехоты. Это означает, что военные, ранее считавшиеся непригодными к службе в этих родах войск, теперь могут быть признаны годными к ней.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Согласно законодательству, студенты, получающие второе образование, имеют отсрочку от мобилизации. В Совете рассматривают возможность призыва мужчин, обучающихся и старше 25 лет. По состоянию на данный момент таких мужчин призвать не могут. Впрочем, если Генштаб, или Минобороны, или Комитет по нацбезопасности и обороне Совета инициируют изменения в законодательство о мобилизации, ситуация может измениться.
- Военнообязанным могут вручать повестки повторно. В таких случаях: если ВЛК проходили больше года назад; для проверки учетных данных; для проверки данных о забронированном работнике; для проверки обстоятельств отсрочки; для мобилизации Представитель Черкасского ТЦК уточнила, что повестки об уточнении данных будут выдаваться двум категориям мужчин: не явившимся в территориальные центры комплектования и внутренне перемещенным лицам.