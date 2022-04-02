Призыв под огромным вопросом, – Маляр о попытках России собрать еще пушечного мяса для войны

С 1 апреля в России стартовал весенний призыв. Но, как уверяет заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, он находится под огромным вопросом.

В эфире телеканала "Рада" Анна Маляр отметила, что Украине удалось прорвать информационную блокаду. Так что в России становится все меньше желающих идти на войну.

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Россияне в Украине становятся пушечным мясом

Анна Маляр отметила, что 1 апреля в России было принято решение о военном собрании резервистов. Также стартовала кампания весеннего призыва. Но, уверяет заместительница, ситуация очень сложная.

Мы прорвали их информационную блокаду. Там уже хорошо понимают, что высокие риски попасть в Украину и стать пушечным мясом,

– подчеркнула Маляр.

Она добавила, что в России все знают, что ожидает военных в Украине. Так что родные не хотят отправлять своих детей воевать против нашей страны. Следовательно, призыв в стране-агрессоре сейчас под огромным вопросом. Поэтому в стране мобилизуют резервистов, проводят скрытый призыв, а также ищут резервы в других странах.

Отметим, что количество тех, кто уклоняется в России растет. Все большее число призывников ищут способы попасть на альтернативную гражданскую службу. Она предусматривает помощь, например, на почте, в больницах, домах престарелых и т.д.

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