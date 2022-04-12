Призыв сейчас не выполнит главные задачи, – Маляр объяснила решение президента
Накануне, 11 апреля, президент Владимир Зеленский упразднил весенний призыв. Сейчас в Украине первоочередной задачей является пополнение мобилизованными вооруженными силами.
Об этом в эфире 24 каналу сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр. Она отметила, что сейчас в Украине идет мобилизация.
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Первоочередная задача
По словам Маляр, Верховный Главнокомандующий поставил задачу по количеству необходимых мобилизованных в ВСУ. Как она подчеркнула, такая информация секретна, однако полностью обоснована потребностями Вооруженных Сил.
"Первоочередной необходимостью является мобилизация и быстрая работа на фронте, поэтому призыв сейчас не выполнит главные задачи", – пояснила Маляр.
Маляр объяснила решение президента по весеннему призыву: смотрите видео