Отсрочка от призыва для военнообязанных женщин: какие условия

С 1 октября женщины – представительницы определенных профессий должны стать на военный учет. При этом, как и военнообязанные мужчины, они могут получить отсрочку от призыва – условия установил закон.

Условия мобилизации женщин установлены в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Отсрочку от призыва регламентирует статья 23 документа.

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Случаи в которых военнообязанная получит отсрочку от призыва:

Женщины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.

Женщины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей), а также мужчину, находящегося на военной службе.

Женщины, студентки, аспирантки и докторантки, которые учатся на дневной или дуальной формах, а также научные и педагогические сотрудницы.

На военнообязанных женщин распространяются те же правила, что и на мужчин. Поэтому не будут призывать забронированных на период мобилизации и в военное время государственными органами и предприятиями, перечень которых установил Кабмин.

Также это касается лиц, признанных временно непригодными военно-врачебной комиссией. Не подлежат призыву и женщины с тремя и более несовершеннолетними детьми, а также воспитывающие ребенка с инвалидностью или опекуны лица с инвалидностью.

Не подлежат призыву также нардепы и сотрудницы органов военного управления.

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Рада приняла изменения по призыву родных погибших

Недавно парламент внес изменения в законодательство об отсрочке от призыва для военнообязанных, родные которых погибли или пропали без вести на войне с россией. Речь идет как о полномасштабной войне, так и о войне на Донбассе.

Узнайте в видео, происходящем на фронте в 158 день полномасштабной войны: