Умови мобілізації жінок встановлені у законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Відстрочку від призову регламентує стаття 23 документа.

Актуально Виїзд чоловіків без військового досвіду за кордон: петиція набрала необхідні голоси

Випадки у яких військовозобов'язана отримає відстрочку від призову:

Жінки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.

Жінки, які мають неповнолітню дитину (дітей), а також чоловіка, що перебуває на військовій службі.

Жінки, що є студентками, аспірантками та докторантками, які навчаються на денній або дуальній формах, а також наукові та педагогічні співробітниці.

На військовозобов'язаних жінок поширюються ті самі правила, що і на чоловіків. Отож не призиватимуть заброньованих на період мобілізації та на воєнний час державними органами та підприємствами, перелік яких встановив Кабмін.

Також це стосується осіб, яких визнала тимчасово непридатними військово-лікарська комісія. Не підлягають призову і жінки з трьома та більше неповнолітніми дітьми, а також ті, які виховують дитину з інвалідністю або є опікуном особи з інвалідністю.

Зверніть увагу! Не підлягають призову також нардепки та працівниці органів військового управління.

Варто прочитати Що відомо про покарання для жінок за ухилення від військового обліку

Рада ухвалила зміни щодо призову рідних загиблих

Нещодавно парламент вніс зміни у законодавство щодо відстрочки від призову для військовозобов'язаних, рідні яких загинули або зникли безвісти на війні з росією. Мовиться, як про повномасштабну війну, так і про війну на Донбасі.

Дізнайтесь у відео, що відбувається на фронті у 158 день повномасштабної війни: