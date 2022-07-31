Умови мобілізації жінок встановлені у законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Відстрочку від призову регламентує стаття 23 документа.
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Випадки у яких військовозобов'язана отримає відстрочку від призову:
- Жінки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.
- Жінки, які мають неповнолітню дитину (дітей), а також чоловіка, що перебуває на військовій службі.
- Жінки, що є студентками, аспірантками та докторантками, які навчаються на денній або дуальній формах, а також наукові та педагогічні співробітниці.
На військовозобов'язаних жінок поширюються ті самі правила, що і на чоловіків. Отож не призиватимуть заброньованих на період мобілізації та на воєнний час державними органами та підприємствами, перелік яких встановив Кабмін.
Також це стосується осіб, яких визнала тимчасово непридатними військово-лікарська комісія. Не підлягають призову і жінки з трьома та більше неповнолітніми дітьми, а також ті, які виховують дитину з інвалідністю або є опікуном особи з інвалідністю.
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Рада ухвалила зміни щодо призову рідних загиблих
Нещодавно парламент вніс зміни у законодавство щодо відстрочки від призову для військовозобов'язаних, рідні яких загинули або зникли безвісти на війні з росією. Мовиться, як про повномасштабну війну, так і про війну на Донбасі.
Дізнайтесь у відео, що відбувається на фронті у 158 день повномасштабної війни: