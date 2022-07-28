Тепер петицію має розглянути Володимир Зеленський. Попри те, що окремі категорії чоловіків можуть виїжджати за кордон, ініціатори звернення до президента просять розширити цей перелік, додавши до нього окрім військовозобов'язаних без військового досвіду також обмежено придатних до служби.

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До чого закликає петиція

Петиція закликає зняти обмеження щодо виїзду за кордон чоловіків 18 – 60 років, які не мають військового досвіду, а також обмежено придатних до служби в армії. Як аргументи, ініціаторка звернення до президента Юлія Булавіна наводить те, що з початку повномасштабної війни:

до України повернулося понад 110 тисяч чоловіків;

до лав ТрО записались понад 100 тисяч добровольців;

в Інтернаціональному легіоні служать більш ніж 20 тисяч людей;

особовий склад ЗСУ складає понад 230 тисяч людей;

МВС України налічує більш ніж 165 тисяч працівників.

У тексті петиції підкреслюється, що такі цифри дають понад 625 тисяч осіб, абсолютна більшість з яких пройшли необхідну підготовку, вміють вправлятися зі зброєю, мають відповідні рівні фізичної та психічної підготовки.

Воювати мають боєздатні люди. Ми ж маємо безліч айті-, соц-, креативних, технічних та інших фахівців, які можуть воювати на інформаційному фронті та бути більш корисними за кордоном, допомагаючи нашим біженцям і підтримуючи армію заробленими коштами,

– йдеться у зверненні до президента.

Авторка також зазначає, що впровадження обмежень на виїзд окремих категорій громадян з території України нагадує радянські практики, від яких наша держава поступово відмовляється.

До цього ініціаторка петиції наводить приклад Естонії, де будь-які обмеження на виїзд, окрім випадків, пов'язаних із кримінальними провадженнями, заборонені Конституцією країни.

Отже, просимо Президента України Володимира Зеленського дозволити виїзд за кордон чоловіків 18-60 років, що не мають воєнного досвіду та є обмежено придатними у воєнний час. Дозвіл має стосуватися періоду воєнного стану, що був запроваджений 24 лютого 2022 року,

– уточнюється у зверненні.

Додамо, що петицію було створено ще 19 травня. Необхідну для розгляду президентом кількість підписів звернення набрало за 23 дні до завершення визначеного періоду.

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