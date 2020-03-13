Призываю всех украинцев успеть вернуться в последующие 3 суток, – Зеленский

Из-за распространения коронавируса в мире президент Владимир Зеленский обратился к украинцам. Всех, кто находится за границей, он призвал в течение 3 суток вернуться домой.

Владимир Зеленский заявил, что через трое суток Украина закрывает регулярное авиасообщение.

Обратите внимание Обращение Зеленского к украинцам из-за вспышки коронавируса: видео

Поэтому все украинцы, которые хотят вернуться домой, должны сделать это в течении 3 суток,

– отметил президент.

Те, кто по объективным причинам не успеет вернуться в Украину, должен обратиться в консульство. Их будут возвращать домой нерегулярными рейсами. В частности, вскоре специальный борт вернет украинцев, находящихся на границе Италии и Словении.

Зеленский добавил, что те, кто вылетел из Украины чартерными рейсами в туристическую поездку, также точно вернутся домой согласно расписанию.

Уже дома все будут проходить медицинскую проверку. Если у кого-то обнаружат признаки коронавируса, то сразу отправят на обсервацию.

Обращение Владимира Зеленского относительно коронавируса: смотрите видео

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