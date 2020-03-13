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      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИНСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ

      Призываю всех украинцев успеть вернуться в последующие 3 суток, – Зеленский

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      Из-за распространения коронавируса в мире президент Владимир Зеленский обратился к украинцам. Всех, кто находится за границей, он призвал в течение 3 суток вернуться домой.

      Владимир Зеленский заявил, что через трое суток Украина закрывает регулярное авиасообщение.

      Обратите внимание Обращение Зеленского к украинцам из-за вспышки коронавируса: видео

      Поэтому все украинцы, которые хотят вернуться домой, должны сделать это в течении 3 суток,
      – отметил президент.

      Те, кто по объективным причинам не успеет вернуться в Украину, должен обратиться в консульство. Их будут возвращать домой нерегулярными рейсами. В частности, вскоре специальный борт вернет украинцев, находящихся на границе Италии и Словении.

      Зеленский добавил, что те, кто вылетел из Украины чартерными рейсами в туристическую поездку, также точно вернутся домой согласно расписанию.

      Уже дома все будут проходить медицинскую проверку. Если у кого-то обнаружат признаки коронавируса, то сразу отправят на обсервацию.

      Обращение Владимира Зеленского относительно коронавируса: смотрите видео

      Коронавирус в Украине: основное

      • По состоянию на 13 марта в Украине подтвердили 3 случая заражения коронавирусом. К сожалению, уже есть и первая жертва. Умерла 71-летняя женщина с Радомышля, Житомирской области. Диагноз у нее подтвердили лишь 12 марта. Однако из-за тяжелого состояния ее жизнь не удалось спасти. Смерть женщины подтвердил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
      • Под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми она проживала, и люди, с которыми она контактировала. Семья умершей женщины находится на самоизоляции и под усиленным наблюдением правоохранителей. В Радомышле объявили чрезвычайное положение.
      • Украинскую границу закрыли для иностранцев на 14 дней. Однако граждане Украины могут вернуться. Всех, кто возвращается из стран, где много зараженных, будут отправлять на обсервацию.
      • А с 17 марта в Украине полностью ограничат авиасообщение.
      • В Черновцах, где находятся двое пациентов с коронавирусом, действует строгий карантин. Там отменили обучение, закрыли крупнейший в области рынок, а также ограничили посещение спорткомплексов.
      • С 12 марта по 4 апреля в Украине внедрили общенациональный карантин. Отменили обучение в школах, вузах и садах, соревнования с болельщиками, концерты.
      • Украина закрыла некоторые КПП на границе с оккупированным Донбассом.
      По всей Украине ввели карантин из-за коронавируса: что изменится
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Здоровье Владимир Зеленский Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Украины Новости политики авиация
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