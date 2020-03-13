Закликаю усіх українців встигнути повернутися в наступні 3 доби, – Зеленський

Через поширення коронавірусу у світі президент Володимир Зеленський звернувся до українців. Всіх, хто перебуває за кордоном, він закликав впродовж 3 діб повернутися додому.

Володимир Зеленський заявив, що через три доби Україна закриває регулярне авіасполучення.

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Тому усі українці, які хочуть повернутися додому, повинні зробити це впродовж 3 діб,

– зазначив президент.

Ті, хто з об’єктивних причин не встигне повернутися в Україну, повинен звернутися в консульство. Їх повертатимуть додому нерегулярними рейсами. Зокрема, незабаром спеціальний борт поверне українців, які перебувають на кордоні Італії та Словенії.

Зеленський додав, що ті, хто вилетів з України чартерними рейсами у туристичну подорож, також точно повернуться додому згідно з розкладом.

Вже вдома всі проходитимуть медичну перевірку. Якщо в когось виявлять ознаки коронавірусу, то одразу відправлять на обсервацію.

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