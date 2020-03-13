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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ
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      Закликаю усіх українців встигнути повернутися в наступні 3 доби, – Зеленський

      - Читать новость на русском
      Зеленський просить українців повернутися з-за кордону протягом 3 діб / Getty Images

      Через поширення коронавірусу у світі президент Володимир Зеленський звернувся до українців. Всіх, хто перебуває за кордоном, він закликав впродовж 3 діб повернутися додому.

      Володимир Зеленський заявив, що через три доби Україна закриває регулярне авіасполучення.

      Зверніть увагу Звернення Зеленського до українців через спалах коронавірусу: відео

      Тому усі українці, які хочуть повернутися додому, повинні зробити це впродовж 3 діб,
      – зазначив президент.

      Ті, хто з об’єктивних причин не встигне повернутися в Україну, повинен звернутися в консульство. Їх повертатимуть додому нерегулярними рейсами. Зокрема, незабаром спеціальний борт поверне українців, які перебувають на кордоні Італії та Словенії.

      Зеленський додав, що ті, хто вилетів з України чартерними рейсами у туристичну подорож, також точно повернуться додому згідно з розкладом.

      Вже вдома всі проходитимуть медичну перевірку. Якщо в когось виявлять ознаки коронавірусу, то одразу відправлять на обсервацію.

      Звернення Володимира Зеленського щодо коронавірусу: дивіться відео

      Коронавірус в Україні: основне

      • Станом на 13 березня в Україні підтвердили 3 випадки зараження коронавірусом. На жаль, вже є і перша жертва. Померла 71-річна жінка з Радомишля, що на Житомирщині. Діагноз у неї підтвердили лише 12 березня. Однак через важкий стан її життя не вдалося врятувати. Смерть жінки підтвердив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
      • Під наглядом лікарів перебувають близькі родичі, з якими вона проживала, та люди, з якими вона контактувала. Сім'я померлої жінки перебуває на самоізоляції та під посиленим наглядом правоохоронців. У Радомишлі оголосили надзвичайний стан.
      • Український кордон закрили для іноземців на 14 днів. Однак громадяни України можуть повернутися. Усіх, хто повертається з країн, де багато заражених, відправлятимуть на обсервацію.
      • А з 17 березня в Україні повністю обмежать авіасполучення.
      • У Чернівцях, де перебуває двоє пацієнтів з коронавірусом, діє суворий карантин. Там скасували навчання, закрили найбільший в області ринок, а також обмежили відвідування спорткомплексів.
      • З 12 березня до 4 квітня в Україні впровадили загальнонаціональний карантин. Скасували навчання у школах, вишах і садочках, змагання з вболівальниками, концерти.
      • Україна закрила деякі КПП на межі з окупованим Донбасом.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Здоров'я Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Володимир Зеленський авіація Новини політики
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