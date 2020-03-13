Закликаю усіх українців встигнути повернутися в наступні 3 доби, – Зеленський
Через поширення коронавірусу у світі президент Володимир Зеленський звернувся до українців. Всіх, хто перебуває за кордоном, він закликав впродовж 3 діб повернутися додому.
Володимир Зеленський заявив, що через три доби Україна закриває регулярне авіасполучення.
Зверніть увагу Звернення Зеленського до українців через спалах коронавірусу: відео
Тому усі українці, які хочуть повернутися додому, повинні зробити це впродовж 3 діб,
– зазначив президент.
Ті, хто з об’єктивних причин не встигне повернутися в Україну, повинен звернутися в консульство. Їх повертатимуть додому нерегулярними рейсами. Зокрема, незабаром спеціальний борт поверне українців, які перебувають на кордоні Італії та Словенії.
Зеленський додав, що ті, хто вилетів з України чартерними рейсами у туристичну подорож, також точно повернуться додому згідно з розкладом.
Вже вдома всі проходитимуть медичну перевірку. Якщо в когось виявлять ознаки коронавірусу, то одразу відправлять на обсервацію.
Звернення Володимира Зеленського щодо коронавірусу: дивіться відео
Коронавірус в Україні: основне
- Станом на 13 березня в Україні підтвердили 3 випадки зараження коронавірусом. На жаль, вже є і перша жертва. Померла 71-річна жінка з Радомишля, що на Житомирщині. Діагноз у неї підтвердили лише 12 березня. Однак через важкий стан її життя не вдалося врятувати. Смерть жінки підтвердив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
- Під наглядом лікарів перебувають близькі родичі, з якими вона проживала, та люди, з якими вона контактувала. Сім'я померлої жінки перебуває на самоізоляції та під посиленим наглядом правоохоронців. У Радомишлі оголосили надзвичайний стан.
- Український кордон закрили для іноземців на 14 днів. Однак громадяни України можуть повернутися. Усіх, хто повертається з країн, де багато заражених, відправлятимуть на обсервацію.
- А з 17 березня в Україні повністю обмежать авіасполучення.
- У Чернівцях, де перебуває двоє пацієнтів з коронавірусом, діє суворий карантин. Там скасували навчання, закрили найбільший в області ринок, а також обмежили відвідування спорткомплексів.
- З 12 березня до 4 квітня в Україні впровадили загальнонаціональний карантин. Скасували навчання у школах, вишах і садочках, змагання з вболівальниками, концерти.
- Україна закрила деякі КПП на межі з окупованим Донбасом.