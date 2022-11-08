Весь цивилизованный мир понимает, что Россия – зло, которое следует остановить. Украинские защитники и защитницы каждый день отдают жизнь за свободу государства.

Заметьте "Русский гуманизм" и "Достоевский вдохновляет": Папа Римский оскандалился заявлением об убийцах

Тем временем девушка в инстаграмме попыталась распространить маразматическое мнение о том, что нужно "просто сложить оружие". Кроме того, она использовала любимые тезисы Кремля о "не все так однозначно".

Свои абсурдные заявления "голубка мира" сделала после того, как оккупанты убили тысячи взрослых и детей и фактически сравняли с землей населенные пункты.

Девушку – отчислили

Удалось выяснить, что девушка учится на 4 курсе факультета ветеринарной медицины Белоцерковского национального аграрного университета . Конечно же, "голубку мира", от которой в километре пахнет кремлевской пропагандой, отчислили.

Адвокату девушки в учебном заведении сообщили, что причиной такого решения стали "публичные призывы относительно нарушения территориальной целостности и независимости Украины, необходимость капитуляции и сложении оружия перед страной агрессором".

Кроме того, в университете заявили, что слова девушки – позор для университета. Своими абсурдными заявлениями она унизила честь и достоинство волонтеров, воинов, гражданских взрослых и детей, ставших жертвами российской агрессии.

Суд принял циничное решение

Теперь девушку, которую никто не хочет видеть в стенах Белоцерковского национального аграрного университета, должны обновить на учебе. Соответствующее решение принял суд.

Если девушка и вернется на учебу, то только потому, что оружие не сложили и враг не пришел в ее дом.

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