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Тим часом дівчина в інстаграмі спробувала поширити маразматичну думку про те, що потрібно "просто скласти зброю". Окрім того, вона використала улюблені тези Кремля про "не все так однозначно".

Свої абсурдні заяви "голубка миру" зробила після того, як окупанти вбили тисячі дорослих та дітей й фактично зрівняли з землею населені пункти.

Дівчину – відрахували

Вдалося з'ясувати, що дівчина навчається на 4 курсі факультету ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету. Звичайно ж, "голубку миру", від якої за кілометр тхне кремлівською пропагандою, відрахували.

Адвокату дівчини у навчальному закладі повідомили, що причиною для такого рішення стали "публічні заклики щодо порушення територіальної цілісності та незалежності України, необхідність капітуляції та складання зброї перед країною агресором".

Окрім того, в університеті заявили, що слова дівчини – ганьба для університету. Своїми абсурдними заявами вона принизила честь та гідність волонтерів, воїнів, цивільних дорослих та дітей, які стали жертвами російської агресії.

Суд ухвалив цинічне рішення

Тепер дівчину, яку ніхто не хоче бачити у стінах Білоцерківського національного аграрного університету, таки мусять поновити на навчанні. Відповідне рішення ухвалив суд.

Якщо дівчина й повернеться на навчання, то лише завдяки тому, що зброю не склали й ворог не прийшов у її дім.

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