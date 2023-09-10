Юрист Владимир Романчук объяснил, что мужчина призывного возраста получил возможность подать комиссии медицинские документы о состоянии своего здоровья. Следует добавить, что уже обсуждают вероятность изменения относительно пригодных и условно пригодных к службе.

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Какие документы можно предоставить комиссии

Предоставленные таким образом данные о состоянии здоровья должны быть учтены при формировании заключения о пригодности к военной службе и внесении в Электронную систему здравоохранения. Это позволит лицу предоставлять не только информацию, запрашиваемую во время прохождения ВЛК, но и ту, что касается его степени годности и важна, по его мнению,

– объяснил юрист.

Кстати говоря, изменения в положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ Минобороны внесло приказом №490 от 18 августа 2023 года. Они предусматривают методологию определения степени годности военной службы, перечень болезней и расширяют обязанности ВЛК.

Согласно изменениям, комиссия будет определять пригодность человека к военной службе не только по состоянию здоровья в целом, но и по конкретной военной специальности. Например, если пулеметчик получил ранение и не сможет продолжать свою работу, вместо демобилизации его могут перевести, например, на должность водителя или другую.

Что показали проверки ВЛК

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что в Украине продолжаются проверки военно-врачебных комиссий. По его словам, уже проверили 75% и выводы свидетельствуют о том, что фиксировали многие случаи, связанные с коррупцией, относительно "ограниченно пригодных" мужчин.

Мы зафиксировали очень много случаев, когда из-за коррупционной составляющей были выданы справки гражданам, не имеющим проблем со здоровьем, как непригодным, а граждане Украины, имеющие открытые проблемы со здоровьем, есть диагнозы, причем многолетние диагнозы, им выдали эти справки "ограниченно годный". Это требует урегулирования,

– подчеркнул Лубинец.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека предложил убрать понятие "ограниченно пригодное". Однако, в таком случае, гражданину могут показать – если он годен, но имеет определенные проблемы со здоровьем, может проходить службу в войсках, не связанных с передовой.