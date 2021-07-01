Дед в голове все удержать не может: как Путин путался в прямом эфире

А путается Путин конкретно. Не только плохо помнит, каким препаратом привился, но и с цифрами беда. То ли помощники плохо поработали, то ли дед в голове все удержать уже не может.

Путаницу с цифрами по росту цен на продукты инфляцией все пропустили мимо ушей – непонятно, о каком периоде говорил Путин. Да и что хотеть от президента, если и премьер говорит про рост доходов вместо падения.

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А вот по вакцинной статистике пришлось оперативно вмешаться Голиковой. Путин сказал, что после прививки заболевают 10%. Не 10%, а 2,5%, – поправила его вице-премьер.

Народ и так прививаться не хочет

По опросам Superjob, число желающих привиться колеблется в пределах 27 – 29%, и не выросло, несмотря на рост числа заболевших в последние недели. При этом за последние две недели на 11 п.п. снизилось число тех, кто считает вакцины эффективными.

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Путин запутался в "показаниях" / Фото 24 канал

А тут Путин – как антиреклама

Хотя президент, по сути, сказал то же, что медики: прививка защищает в 90% случаев.