Об этом в программе "Между прочим" с Дмитрием Гнапом и Денисом Казанским на 24 канале рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, угрозы Украине звучат ежедневно и на российских пропагандистских телеканалах.

К теме Говорят о "красных линиях": у Путина рассказали, как будут реагировать на войска НАТО в Украине

Пионтковский отметил, что Лукашенко в своей "совхозной" манере развил определенные тезисы об Украине. Они также являются определенной угрозой.

Лукашенко является вторым или третьим человеком в Союзном государстве. Это уже прямая угроза,

– рассказал публицист.

Справка. Владимир Путин и Александр Лукашенко в сентябре договорились о создании Союзного государства. Кроме того, они не исключили даже создания Союзного парламента России и Беларуси.

Узнайте больше Месседж белорусам и россиянам, – Вячорка о "красных линиях" Путина из-за войск НАТО в Украине

Что этому предшествовало