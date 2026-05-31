"Вот так дало по ушам": боец случайно снял момент удара FPV-дрона по Humvee

Украинский военнослужащий случайно зафиксировал на камеру момент удара российского FPV-дрона по автомобилю Humvee. Несмотря на прямое попадание, экипаж смог избежать тяжелых последствий благодаря защитной решетке, установленной на машине.

Видео обнародовали пограничники 3 пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса.

Как военный смог снять удар дрона по машине?

На видео боец с позывным "Святой" фиксировал обычную поездку по фронтовой дороге, когда в машину неожиданно попал вражеский беспилотник.

Сразу после удара на записи слышна эмоциональная реакция военного: "Черт, попало". Через несколько секунд боец добавляет: "Вот так дало по ушам".

Судя по обнародованным кадрам, основной удар приняла на себя специальная защитная решетка, установленная на автомобиле для противодействия атакам FPV-дронов. Именно она в значительной степени смягчила последствия взрыва и не позволила боеприпасу нанести критические повреждения.

Удар дрона по машине с военными: смотрите видео

Несмотря на опасную ситуацию, экипаж не остановился на открытом участке и оперативно покинул зону поражения.

После отхода в безопасное место военные смогли оценить повреждения техники. В результате взрыва было повреждено колесо автомобиля. Бойцы быстро устранили неисправность, заменив его, после чего продолжили выполнение поставленной боевой задачи.

В подразделении отметили, что этот случай в очередной раз демонстрирует эффективность дополнительных средств защиты техники в условиях современной войны. С распространением FPV-дронов именно защитные решетки, экраны и другие элементы пассивной защиты все чаще спасают жизни украинских военных.

Что известно о других опасных инцидентах с дронами?

Российские беспилотники атаковали окружную дорогу Харькова, нанеся удар по гражданскому транспорту. Один из дронов попал в тягач грузовика, после чего автомобиль слетел в кювет возле моста и загорелся.

В результате атаки погиб 40-летний водитель фуры. По информации с места происшествия, россияне применили по меньшей мере пять беспилотников. Участок дороги, где произошел удар, был оборудован антидроновой сеткой, однако это не помешало атаке.

Во время ликвидации пожара спасатели зафиксировали приближение еще одного вражеского дрона. На месте обнаружили оптоволокно, что может свидетельствовать об использовании FPV-дронов на оптоволоконном управлении, хотя окончательный тип беспилотников военные пока не называют.

Кроме грузовика, российские дроны атаковали и гражданский легковой автомобиль, однако его пассажиры успели покинуть машину и не пострадали. Из-за активности вражеских беспилотников движение транспорта на части окружной дороги временно перекрыли.

Это уже второй случай атаки российских дронов на этот участок трассы за последние дни: накануне беспилотник повредил защитную сетку, но тогда обошлось без жертв.