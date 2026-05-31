Відео оприлюднили прикордонники 3 прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса.

Як військовий зміг зняти удар дрону по автівці?

На відео боєць із позивним "Святий" фіксував звичайну поїздку фронтовою дорогою, коли в машину несподівано влучив ворожий безпілотник.

Одразу після удару на записі чути емоційну реакцію військового: "Дідько, влучило". За кілька секунд боєць додає: "Оце так дало по вухах".

Судячи з оприлюднених кадрів, основний удар прийняла на себе спеціальна захисна решітка, встановлена на автомобілі для протидії атакам FPV-дронів. Саме вона значною мірою пом'якшила наслідки вибуху та не дозволила боєприпасу завдати критичних пошкоджень.

Попри небезпечну ситуацію, екіпаж не зупинився на відкритій ділянці та оперативно залишив зону ураження.

Після відходу в безпечніше місце військові змогли оцінити пошкодження техніки. Внаслідок вибуху було пошкоджене колесо автомобіля. Бійці швидко усунули несправність, замінивши його, після чого продовжили виконання поставленого бойового завдання.

У підрозділі наголосили, що цей випадок вкотре демонструє ефективність додаткових засобів захисту техніки в умовах сучасної війни. З поширенням FPV-дронів саме захисні решітки, екрани та інші елементи пасивного захисту дедалі частіше рятують життя українських військових.

Що відомо про інші небезпечні інциденти з дронами?

Російські безпілотники атакували окружну дорогу Харкова, завдавши удару по цивільному транспорту. Один із дронів влучив у тягач вантажівки, після чого автомобіль злетів у кювет біля мосту та загорівся.

Внаслідок атаки загинув 40-річний водій фури. За інформацією з місця події, росіяни застосували щонайменше п'ять безпілотників. Ділянка дороги, де стався удар, була обладнана антидроновою сіткою, однак це не завадило атаці.

Під час ліквідації пожежі рятувальники зафіксували наближення ще одного ворожого дрона. На місці виявили оптоволокно, що може свідчити про використання FPV-дронів на оптоволоконному керуванні, хоча остаточний тип безпілотників військові поки не називають.

Крім вантажівки, російські дрони атакували й цивільний легковий автомобіль, проте його пасажири встигли покинути машину та не постраждали. Через активність ворожих безпілотників рух транспорту на частині окружної дороги тимчасово перекрили.

Це вже другий випадок атаки російських дронів на цю ділянку траси за останні дні: напередодні безпілотник пошкодив захисну сітку, але тоді обійшлося без жертв.