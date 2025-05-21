Такое мнение 24 Каналу выразил дипломат, экс-посол Украины в США Валерий Чалый, отметив, что рано или поздно встреча Украины с Путиным состоится. Однако для этого есть очень важное условие.

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Условие встречи Украины с Путиным

Дипломат отметил, что Путин не хочет видеть Зеленского за столом переговоров. Кремлю нужно "все решить" только с Вашингтоном. Однако российский диктатор будет вынужден смириться с субъектностью Украины, которая является основной.

По словам Чалого, многие иностранные СМИ сейчас распространяют публикации о том, что мир в Украине будет зависеть от решений Трампа. На самом же деле все будет зависеть от ситуации на линии фронта.

Сегодня нам нельзя допускать прямой встречи с российским диктатором без участия других стран. Ни в коем случае без свидетелей. В идеале – не только США, но и европейские страны. Как минимум, Великобритания, Франция и Германия. Определенную роль сыграть может и Китай,

– подчеркнул он.

Кстати, ранее дипломат заметил, что Украине может быть выгоден уход США от переговоров, но только в случае, если они отойдут от посредничества к поддержке Украины вместе с Европой.

Напомним, что новый Папа Лев XIV предложил провести прямые переговоры между Украиной и Россией в Ватикане