Прятал в кладовке: гранаты, РПГ и другое оружие нашли у сторонника луганских боевиков – видео
Украинские пограничники на Луганщине 16 мая обнаружили арсенал оружия и боеприпасов у местного жителя села Камышеваха. Он также прятал у себя одного из луганских боевиков.
Следователи изъяли все оружие для проведения экспертизы и дальнейшего расследования. Об этом сообщает пресс-сцентр Госпогранслужбы.
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Что известно об обстоятельствах обыска
- Обыск провели неподалеку от линии разграничения в Луганской области. Впоследствии из помещения дома правоохранители изъяли две гранаты Ф-1, РГД-5 и два корпуса РПГ-22.
- Кроме того, силовики выяснили, что в 2014 году мужчина приютил и в дальнейшем проживал с боевиками, которые оставили ему опасные "подарки".
- Следователи также установили, что владелец дома пытался продать диверсионные средства.
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Смотрите видео обысков у сторонника Путина на Луганщине:
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