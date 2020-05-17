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Прятал в кладовке: гранаты, РПГ и другое оружие нашли у сторонника луганских боевиков – видео

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Обшуки в прихильника "руського миру" на Луганщині
Обшуки в прихильника "руського миру" на Луганщині / ДПСУ

Украинские пограничники на Луганщине 16 мая обнаружили арсенал оружия и боеприпасов у местного жителя села Камышеваха. Он также прятал у себя одного из луганских боевиков.

Следователи изъяли все оружие для проведения экспертизы и дальнейшего расследования. Об этом сообщает пресс-сцентр Госпогранслужбы.

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Что известно об обстоятельствах обыска

  • Обыск провели неподалеку от линии разграничения в Луганской области. Впоследствии из помещения дома правоохранители изъяли две гранаты Ф-1, РГД-5 и два корпуса РПГ-22.
  • Кроме того, силовики выяснили, что в 2014 году мужчина приютил и в дальнейшем проживал с боевиками, которые оставили ему опасные "подарки".
  • Следователи также установили, что владелец дома пытался продать диверсионные средства.

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Смотрите видео обысков у сторонника Путина на Луганщине:

 

Автор: Эмал Наби
Теги: Операция Объединенных сил Оружие Война на Донбассе Новости Украины Госпогранслужба
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