Прятал в кладовке: гранаты, РПГ и другое оружие нашли у сторонника луганских боевиков – видео

Украинские пограничники на Луганщине 16 мая обнаружили арсенал оружия и боеприпасов у местного жителя села Камышеваха. Он также прятал у себя одного из луганских боевиков.

Следователи изъяли все оружие для проведения экспертизы и дальнейшего расследования. Об этом сообщает пресс-сцентр Госпогранслужбы. Интересно Завербованные ФСБ: как Россия выбирает шпионов среди украинцев Что известно об обстоятельствах обыска Обыск провели неподалеку от линии разграничения в Луганской области. Впоследствии из помещения дома правоохранители изъяли две гранаты Ф-1, РГД-5 и два корпуса РПГ-22.

Кроме того, силовики выяснили, что в 2014 году мужчина приютил и в дальнейшем проживал с боевиками, которые оставили ему опасные "подарки".

Следователи также установили, что владелец дома пытался продать диверсионные средства. Интересно Российским марионеткам и не снилось: США рассказали о современном оружии РФ на Донбассе Смотрите видео обысков у сторонника Путина на Луганщине: