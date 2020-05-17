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Ховав у коморі: гранати, РПГ та іншу зброю знайшли в прихильника луганських бойовиків – відео

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Обшуки в прихильника "руського миру" на Луганщині
Обшуки в прихильника "руського миру" на Луганщині / ДПСУ

Українські прикордонники на Луганщині 16 травня виявили арсенал зброї та боєприпасів у місцевого жителя села Комишуваха. Він також переховував у себе одного з луганських бойовиків.

Слідчі вилучили всю зброю для проведення експертизи та подальшого розслідування. Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби.

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Що відомо про обставини обшуку 

  • Обшук провели неподалік лінії розмежування у Луганські області. Згодом із приміщення будинку правоохоронці вилучили дві гранати Ф-1, РГД-5 та два корпуси РПГ-22.
  • Крім того, силовики з'ясували, що у 2014 році чоловік прихистив та в подальшому проживав із бойовиками, які залишили йому небезпечні "подарунки".
  • Слідчі також встановили, що власник будинку намагався продати диверсійні засоби.

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Дивіться відео обшуків в прихильника Путіна на Луганщині:

 

Автор: Емал Набі
Теги: Операція Об'єднаних сил Зброя Війна на Донбасі Новини України Держприкордонслужба
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