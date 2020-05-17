Ховав у коморі: гранати, РПГ та іншу зброю знайшли в прихильника луганських бойовиків – відео

Українські прикордонники на Луганщині 16 травня виявили арсенал зброї та боєприпасів у місцевого жителя села Комишуваха. Він також переховував у себе одного з луганських бойовиків.

Слідчі вилучили всю зброю для проведення експертизи та подальшого розслідування. Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби. Цікаво Завербовані ФСБ: як Росія обирає шпигунів серед українців Що відомо про обставини обшуку Обшук провели неподалік лінії розмежування у Луганські області. Згодом із приміщення будинку правоохоронці вилучили дві гранати Ф-1, РГД-5 та два корпуси РПГ-22.

Крім того, силовики з'ясували, що у 2014 році чоловік прихистив та в подальшому проживав із бойовиками, які залишили йому небезпечні "подарунки".

Слідчі також встановили, що власник будинку намагався продати диверсійні засоби. Цікаво Російським маріонеткам і не снилось: США розповіли про сучасну зброю РФ на Донбасі Дивіться відео обшуків в прихильника Путіна на Луганщині: