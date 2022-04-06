Прятался в разбитом автомобиле: трогательная история спасенной собачки на Киевщине

В Буче, где изверги-оккупанты устроили геноцид украинцев, один из патрульных нашел собаку, которая выжила после обстрелов. Истощенная собачка спала прямо на обломках стекла.

Во время патрулирования улиц Бучи киевский полицейский Алексей Сидоренко обнаружил в одном автомобиле живую собаку хаски, чудом пережившую обстрел авто.

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Собака была настолько истощенной, что спала в машине своих хозяев прямо на битом стекле.

Собака лежала на битом стекле / Фото Сидоренко

Ее сразу же доставили ветеринарам. С животным оказалось всё хорошо. Патрульный решил оставить собаку у себя. Собаку Александр назвал Буча.

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