Під час патрулювання вулиць Бучі київський поліцейський Олексій Сидоренко виявив у одному з автомобілі живого собаку хаскі, який дивом пережив обстріл авто.

Важливо ЗСУ відбили низку сіл на Херсонщині, обстріл Дніпропетровщини: основне за 42 день війни

Собака був настільки виснаженим, що спав у автівці своїх господарів прямо на битому склі.

Собака лежав на битому склі / Фото Сидоренка

Песика одразу ж доправили до ветеринарів. З твариною виявилося все добре. Патрульний вирішив залишити собаку в себе. Собаку-дівчинку Олександр назвав Буча.

Дивіться також: Пес Патрон – талісман чернігівських піротехніків