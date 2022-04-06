Під час патрулювання вулиць Бучі київський поліцейський Олексій Сидоренко виявив у одному з автомобілі живого собаку хаскі, який дивом пережив обстріл авто.
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Собака був настільки виснаженим, що спав у автівці своїх господарів прямо на битому склі.
Собака лежав на битому склі / Фото Сидоренка
Песика одразу ж доправили до ветеринарів. З твариною виявилося все добре. Патрульний вирішив залишити собаку в себе. Собаку-дівчинку Олександр назвав Буча.
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