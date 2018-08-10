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Прятать деньги в оффшорах Манафорта научили наши коррупционеры, – Бердинских

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Манафорт работал на Януковича
Манафорт работал на Януковича / Фото из открытых источников

Манафорт успел поработать не только с американскими, но и иностранными деятелями. Среди его клиентов были бывший диктатор Филиппин Фердинанд Маркос, еще один диктатор из Демократической республики Конго Мобуту Сесе Секо, лидер партизан Анголы, а также Виктор Янукович и "Партия регионов".

Об этом в своем видеоблоге "Политическая кухня" рассказала журналистка Кристина Бердинских.

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Анна Герман, бывшая близкая соратница Януковича, рассказала в интервью The Washington Post для документального фильма о Манафорте, что команда американцев полностью сменила образ Януковича в глазах избирателей. От мрачного выходца из Донецкой области в улыбающегося политика, с которым не стыдно встречаться иностранным дипломатам. Конечно, от этого уже ничего не осталось.

Именно из-за финансовых дел с украинцами сейчас у Манафорта так много неприятностей. Во время расследования его деятельности оказалось, что он с помощью многих оффшорных фирм скрывал свои истинные доходы. За 5 лет работы с украинскими клиентами Манафорт заработал 60 миллионов долларов, а официально сообщил только о 15. К тому же, он не зарегистрировался как иностранный агент,
– отметила Бердинских.

Сейчас Манафорту выдвинуто много обвинений – от заговора против Соединенных Штатов Америки до уклонения от уплаты налогов. Остаток своей жизни, политтехнолог рискует провести в тюрьме.

На этой неделе в суде давал показания деловой партнер и близкий соратник политтехнолога Год Гейтс. Он пошел на сделку со следствием. Его тоже обвиняют в экономических преступлениях, но благодаря тому, что он говорит против Манафорта, он может получить меньший срок или вообще остаться на свободе.

Среди украинских клиентов, на которых указал Гейтс, были Ринат Ахметов, Сергей Тигипко, Сергей Левочкин, Андрей Клюев, Борис Колесников. Именно украинцы, как опытные коррупционеры, уговорили Манафорта применить оффшорную схему, чтобы не показывать своих доходов,
– сказала журналистка.

Гейтс говорил и о работе с Виктором Пинчуком, а также вспомнил фамилию Петра Порошенко. Позже политтехнолог украинского президента Игорь Гринев объяснил журналистам, что в 2014-м году он действительно встречался с Манафортом, и от его услуг команда Порошенко будто бы отказалась.

Видео полного выпуска "Политической кухни" за 10 августа 2018

 

Теги: Новости политики Деньги Видеоблоги Коррупция Новости США Пол Манафорт
Источник: 24 канал
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