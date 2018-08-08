22:52
8 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
26°C 14°C
  • четверг
    27°C 17°C
  • пятница
    28°C 15°C
  • суббота
    29°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НОВОСТИ ГРУЗИИ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Десяток детей Кадырова. "Эксклюзивные" цитаты ни о чем
Вєсті Кремля
21:44, сегодня
Вести.UA. Радикал на комбайне. Плохая Тимошенко
Вєсті.UA
20:56, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
НОВОСТИ ГРУЗИИ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

"Нам не нужна лекция по истории Украины": стали известны детали слушания по делу Манафорта

105 Читати новину українською

Об Украине последнюю неделю активно вспоминают в США. Там происходит рассмотрение дела политтехнолога Пола Манафорта, который консультировал Виктора Януковича и других политиков времен президента-беглеца и заработал на этом 60 миллионов долларов. Третий день продолжаются допросы свидетеля – бизнес-партнера Манафорта Рика Гейтса. 8 августа завершился перекрестный допрос.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала корреспондент "Голоса Америки" Татьяна Ворожко.

Читайте также: История о сотрудничестве Порошенко с Манафортом не завершена

По ее словам, следователи ФБР и юристы Министерства юстиции, которые занимались делом незаконного вывода денег Януковича в июле 2014 года, встретились с Гейтсом и Манафортом. Гейтс показал, что Манафорт сказал тогда: "ОК, ты можешь с ними разговаривать", – поэтому в этой беседе были раскрыты все карты.

"ОК, ты можешь с ними разговаривать", – Манафорт позволил Гейтсу свидетельствовать

Журналистка рассказала, что следователи интересовались счетами на Кипре и деньгами, которые шли из Украины на кипрские счета. Гейтс сказал, что так просто было удобнее украинским клиентам. И добавил, что "Оппозиционный блок" недоплатил почти два с половиной миллиона долларов за оказанные услуги. Относительно законности оплат, Манафорт, по словам Гейтса, попросил встретиться с украинским бизнесменом, имя которого не называется, чтобы тот предоставил гарантии законности поступления денег с украинских счетов и легальности фирм, от которых эти средства поступали.

Суд сомневается, можно ли доверять показаниям Рика Гейтса

И добавила: много говорили о том, можно ли доверять Гейтсу. Защита говорит, что тот воровал деньги и врал, подделывал отчеты о расходах, изменял жене, имея пятерых любовниц. А обвинение уверяет, что Гейтсу нет смысла врать, ведь при сотрудничестве со следствием приговор будет мягким, пять или шесть лет заключения, а если Гейтс будет обманывать – может получить до 100 лет лишения свободы.

Следователи проверяют все счета, поэтому пока информация фрагментарная. Судья часто останавливает обвинителей, когда те слишком углубляются в "украинский вопрос". Мол, "нам не нужна лекция по украинской истории", потому следует четко определить, где и как обвиняемый нарушил закон,
– подытожила Татьяна Ворожко.

Напомним, ранее сообщалось, что из показаний на суде против Пола Манафорта Рика Гейтса финансового скандала не получится. Он заявляет, что Манафорт в 2014 году помогал Порошенко на безвозмездной основе.

Теги: Новости США Новости политики Пол Манафорт
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 8 августа: Сенцов в критическом состоянии, сотрудничество Порошенко и Манафорта
сегодня, 22:19 Главные новости 8 августа: Сенцов в критическом состоянии, сотрудничество Порошенко и Манафорта
Будинок Леонтовича довели до аварійного стану: як рятуватимуть унікальну пам'ятку
сегодня, 22:01 Будинок Леонтовича довели до аварійного стану: як рятуватимуть унікальну пам'ятку
Наталія Заболотна
Репрессии в США: как здоровая страна может перерости в опасную
сегодня, 20:00 Репрессии в США: как здоровая страна может перерости в опасную
Іван Яковина
Правила выезда детей за границу 2018: важные нюансы
сегодня, 19:01 Правила выезда детей за границу 2018: важные нюансы
Яніна Ткачук
Путешествия по Украине: Полтавщина, которая влюбит в себя
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: Полтавщина, которая влюбит в себя
Настя Сукач
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Перуанские шаманы отменили конец света
 30 декабря 2011 , 11:39
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук