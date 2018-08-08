"Нам не нужна лекция по истории Украины": стали известны детали слушания по делу Манафорта

Об Украине последнюю неделю активно вспоминают в США. Там происходит рассмотрение дела политтехнолога Пола Манафорта, который консультировал Виктора Януковича и других политиков времен президента-беглеца и заработал на этом 60 миллионов долларов. Третий день продолжаются допросы свидетеля – бизнес-партнера Манафорта Рика Гейтса. 8 августа завершился перекрестный допрос.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала корреспондент "Голоса Америки" Татьяна Ворожко.

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По ее словам, следователи ФБР и юристы Министерства юстиции, которые занимались делом незаконного вывода денег Януковича в июле 2014 года, встретились с Гейтсом и Манафортом. Гейтс показал, что Манафорт сказал тогда: "ОК, ты можешь с ними разговаривать", – поэтому в этой беседе были раскрыты все карты.

"ОК, ты можешь с ними разговаривать", – Манафорт позволил Гейтсу свидетельствовать

Журналистка рассказала, что следователи интересовались счетами на Кипре и деньгами, которые шли из Украины на кипрские счета. Гейтс сказал, что так просто было удобнее украинским клиентам. И добавил, что "Оппозиционный блок" недоплатил почти два с половиной миллиона долларов за оказанные услуги. Относительно законности оплат, Манафорт, по словам Гейтса, попросил встретиться с украинским бизнесменом, имя которого не называется, чтобы тот предоставил гарантии законности поступления денег с украинских счетов и легальности фирм, от которых эти средства поступали.

Суд сомневается, можно ли доверять показаниям Рика Гейтса

И добавила: много говорили о том, можно ли доверять Гейтсу. Защита говорит, что тот воровал деньги и врал, подделывал отчеты о расходах, изменял жене, имея пятерых любовниц. А обвинение уверяет, что Гейтсу нет смысла врать, ведь при сотрудничестве со следствием приговор будет мягким, пять или шесть лет заключения, а если Гейтс будет обманывать – может получить до 100 лет лишения свободы.

Следователи проверяют все счета, поэтому пока информация фрагментарная. Судья часто останавливает обвинителей, когда те слишком углубляются в "украинский вопрос". Мол, "нам не нужна лекция по украинской истории", потому следует четко определить, где и как обвиняемый нарушил закон,

– подытожила Татьяна Ворожко.

Напомним, ранее сообщалось, что из показаний на суде против Пола Манафорта Рика Гейтса финансового скандала не получится. Он заявляет, что Манафорт в 2014 году помогал Порошенко на безвозмездной основе.