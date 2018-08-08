История о сотрудничестве Порошенко с Манафортом не завершена

Информация о сотрудничестве Порошенко в 2014 году с бывшим политтехнологом "Партии регионов" Полом Манафортом неопределенная, мало конкретики. Но история явно не завершена и, возможно, еще будут подробности.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Петр Олещук.

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По словам эксперта, у Порошенко возможное сотрудничество с Манафортом опровергли. В то же время, отмечает Олещук, Манафорт – политтехнолог, и все политики для него – лишь клиенты. Поэтому для него особой разницы между украинскими, российскими или американскими политиками нет. Украинские политтехнологи, отмечает он, так же работают с разными политиками с довольно противоположными взглядами.

Если бы были заявления, что Манафорт лично встречался с Порошенко, а действующий президент его непосредственно нанимал, тогда это было бы интересно. Так все можно списать на самоуправство подчиненных. Хотя особых последствий для Порошенко эта история не будет иметь, и в случае ее развития не повлияет принципиально на политические расклады в Украине. Ранее был обнародован компромат на Порошенко относительно оффшоров в Панаме – гораздо более серьезный по своему содержанию, но это почти не повлияло на него,

– отметил Петр Олещук.

Напомним, экс-партнер бывшего главы предвыборной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта Рик Гейтс заявил, что политтехнолог помогал Президенту Украины Петру Порошенко во время президентской кампании 2014 года. Как известно, 2 мая в США Пола Манафорта обвинили в отмывании денег и финансовых махинациях, связанных с его десятилетней работой на "Партию регионов". В то же время в Украине дело против Манафорта было фактически заморожено генеральным прокурором.

Кто такой Пол Манафорт? Американский юрист, лоббист и политический консультант. Был советником Виктора Януковича и занимал пост руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Сейчас находится под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством. Манафорт также находится под следствием за возможные нарушения налогового законодательства и отмывания денег, в том числе и в интересах Януковича. 30 октября 2017 года Манафорт сдался ФБР. Ему предъявили обвинения по 12 эпизодам.