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Історія про співпрацю Порошенка з Манафортом не завершена

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Чи вплине на рейтинги Порошенка можлива співпраця з Манафортом?
Чи вплине на рейтинги Порошенка можлива співпраця з Манафортом? / Фото з відкритих джерел

Інформація про співпрацю Порошенка в 2014 році з колишнім політтехнологом Партії регіонів Полом Манафортом непевна, мало конкретики. Але історія, вочевидь, не завершена і, можливо, ще будуть подробиці.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Петро Олещук.

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За словами експерта, в Порошенка можливу співпрацю з Манафортом спростували. Водночас, зауважує Олещук, Манафорт – політтехнолог, і всі політики для нього – лише клієнти. Тому для нього особливої різниці між українськими, російськими чи американськими політиками немає. Українські політтехнологи, зазначає він, так само працюють з різними політиками з досить протилежними поглядами.

Якби були заяви, що Манафорт особисто зустрічався з Порошенком, а чинний президент його безпосередньо наймав, тоді це було б цікаво. Так все можна списати на самоуправство підлеглих. Хоча особливих наслідків для Порошенка ця історія не матиме, і у випадку її розвитку не вплине принципово на політичні розклади в Україні. Раніше був оприлюднений компромат на Порошенка щодо офшорів у Панамі – набагато серйозніший за своїм змістом, але це майже не вплинуло на нього,
– наголосив Петро Олещук.

Нагадаємо, екс-партнер колишнього голови передвиборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта – Рік Гейтс – заявив, що політтехнолог допомагав Президентові України Петрові Порошенку під час президентської кампанії 2014 року. Як відомо, 2 травня у США Пола Манафорта звинуватили у відмиванні грошей та фінансових шахрайствах, пов'язаних із його десятирічною роботою на "Партію регіонів". Водночас в Україні справа проти Манафорта була фактично заморожена генеральним прокурором.

Хто такий Пол Манафорт?
Американський юрист, лобіст і політичний консультант. Був радником Віктора Януковича та обіймав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Наразі перебуває під слідством кількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом.

Манафорт також перебуває під слідством за можливі порушення податкового законодавства та відмивання грошей, зокрема й в інтересах Януковича. 30 жовтня 2017 року Манафорт здався ФБР. Йому пред'явили звинувачення за 12 епізодами.

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Пол Манафорт Партія регіонів
Джерело: 24 канал
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