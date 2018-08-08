Команда Порошенка прокоментувала співпрацю з Манафортом

Політтехнолог Пол Манафорт, якого зараз судять у США, не надавав консультацій чиному українському президенту Петру Порошенку.

Про це "Главкому" в ексклюзивному коментарі сказав народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Ігор Гринів.

Читайте також: Чи згубить "українське" питання Пола Манафорта?

За його словами, Пол Манафорт дуже хотів працювати на Порошенка і навіть розробив стратегію, але у "домайданній" парадигмі, із класичним поділом на Схід та Захід.

Він пропонував свої послуги… Манафорт розробив стратегію, яка була презентована мені, як керівнику передвиборчої кампанії, але вона нас не зацікавила,

– зазначив Ігор Гринів.

Про те, що Пол Манафорт надавав "безоплатні послуги Порошенку", депутат відповів: "Напевно, саме у напівжартівливому слові "безоплатно" і прихована відповідь. Манафорт дуже хотів працювати з Порошенком під час президентської кампанії".

Нагадаємо, що перший свідок у справі американського політтехнолога Пола Манафорта Тед Девайн розповів, що партнер Манафорта Річард Гейтс пропонував йому працювати на Президента України Петра Порошенка. Така заява пролунала 31 липня в залі суду у США, де розглядають справу Манафорта, підозрюваного у відмиванні грошей та ухилянні від сплати податків.