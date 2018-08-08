Команда Порошенко прокомментировала сотрудничество с Манафортом

Политтехнолог Пол Манафорт, которого сейчас судят в США, не предоставлял консультаций действующему украинскому президенту Петру Порошенко.

Об этом "Главкому" в эксклюзивном комментарии сказал народный депутат от Блока Петра Порошенко Игорь Грынив.

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По его словам Пол Манафорт очень хотел работать на Порошенко и даже разработал стратегию, но в "домайданной" парадигме, с классическим разделением на Восток и Запад.

Он предлагал свои услуги... Манафорт разработал стратегию, которая была представлена мне, как руководителю предвыборной кампании, но она нас не заинтересовала,

– отметил Игорь Грынив.

О том, что Пол Манафорт предоставлял "бесплатные услуги Порошенко", депутат ответил: "Наверное, именно в полушутливом слове "безвозмездно" и кроется ответ. Манафорт очень хотел работать с Порошенко во время президентской кампании".

Напомним, что первый свидетель по делу американского политтехнолога Пола Манафорта Тэд Девайн рассказал, что партнер Манафорта Ричард Гейтс предлагал ему работать на Президента Украины Петра Порошенко. Такое заявление прозвучало 31 июля в зале суда в США, где рассматривают дело Манафорта, подозреваемого в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.