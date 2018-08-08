18:05
8 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
26°C 14°C
  • четвер
    27°C 19°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
  • субота
    29°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ ГРУЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Судний день Патріарха Кірілла. Російський Діснейленд
Вєсті Кремля
21:15, 7 серпня
Вєсті.UA. Де пропав Порошенко. Ляшко готовий стати братом Добкіна
Вєсті.UA
19:25, 7 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Блоги Богдан Яременко
НОВИНИ ГРУЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Богдан Яременко

Кейс Манафорта: чи можна приймати допомогу ворога на безоплатній основі?

242
Пол Манафорт
Пол Манафорт / Хвиля

Так, зі свідчень на суді проти Пола Манафорта пана Гейтса (помічника чи молодшого партнера Манафорта, який погодився співпрацювати зі слідством, а відтак, брехати під присягою якому зовсім не випадає) фінансового скандалу не вийде. Він заявляє, що Манафорт у 2014 році допомагав Порошенку на безоплатній основі.

Але ми знаємо, що Манафорт в той же час продовжував консультувати залишки Партії регіонів, а до того консультував Януковича, Ахметова, Льовочкіна, Клюєва, Колеснікова і так далі. 

Читайте також: Бухгалтер Пола Манафорта зізналася у фальсифікації документів та звітності

Як можна допустити співпрацю з такою людиною, або прийняти від неї будь-яку допомогу? Особливо кандидату в президенти чи президенту, що прийшов до влади після крові на Майдані, яку пролили ті, кому він радив і допомагав раніше? Допомогу людини, яка, як нам тепер відомо, безпідставно звинувачувала і оббріхувала українські патріотичні сили в антисемітизмі. Людини, яка прикривала і намагалась виправдати незаконне з точки зору українського правосуддя ув'язнення Юлії Тимошенко.

В американській пресі було нещодавно опубліковане листування дочок Пола Манафорта, в якій, очевидно, непогано виховані діти скаржаться одна одній, що "батько втратив моральний компас". Але що в такому разі з моральним компасом Петра Порошенка? Чи є в нього взагалі якісь моральні засади?

Так, Банкова і Порошенко можуть усе спростовувати – не чули, не бачили, не співпрацювали і не контактували з Манафортом.

Це буде цікава ситуація. Адже тоді вони публічно вступлять в судовий процес проти Манафорта. І на чиїй же стороні? Явно, що не на стороні звинувачення – американської прокуратури (яка змусила Гейтса давати свідчення проти Манафорта). А американська прокуратура, нагадаю, розслідує втручання Росії в американські вибори.

Ось мені і цікаво, що обере Порошенко – розписатися у повній аморальності (визнавши співпрацю з Манафортом), чи підіграти інтересам Росії в американському суді (заперечивши співпрацю з Манафортом)?

Бажаю зробити правильний вибір.

Читайте також: Команда Порошенка прокоментувала співпрацю з Манафортом

Автор: Богдан Яременко
Теги: Новини України Петро Порошенко Пол Манафорт Новини політики Новини США Публікації
Джерело: Богдан Яременко
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Наше передбачення збулося, – Саакашвілі про плани Путіна
сьогодні, 15:27 Наше передбачення збулося, – Саакашвілі про плани Путіна
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук