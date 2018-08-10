Ховати гроші в офшорах Манафорта навчили наші корупціонери, – Бердинських

Манафорт встиг попрацювати не тільки з американськими, але й іноземними діячами. Серед його клієнтів були колишній диктатор Філіпін Фердинанд Маркос, ще один диктатор з Демократичної республіки Конго Мобуту Сесе Секо, лідер партизан Анголи, а також Віктор Янукович і "Партія регіонів".

Про це у своєму відеоблозі "Політична кухня" розповіла журналістка Крістіна Бердинських.

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Ганна Герман, колишня близька соратниця Януковича, розповіла в інтерв’ю The Washington Post для документального фільму про Манафорта, що команда американців повністю змініла образ Януковича в очах виборців. Від похмурого вихідця з Донецької області до усміхненого політика, з яким не соромно зустрічатися іноземним дипломатам. Звісно, від цього вже нічого не залишилось.

Саме через фінансові справи з українцями зараз у Манафорта так багато неприємностей. Під час розслідування його діяльності виявилось, що він за допомогою багатьох офшорних фірм приховував свої справжні прибутки. За 5 років роботи з українськими клієнтами Манафорт заробив 60 мільйонів доларів, а офіційно повідомив лише про 15. До того ж, він не зареєструвався як іноземний агент,

– зазначила Бердинських.

Зараз Манафорту висунуто багато звинувачень – від змови проти Сполученних штатів Америки до ухиляння від сплати податків. Решту свого життя, політтехнолог ризикує провести у в’язниці.

Цього тижня у суді давав свідчення діловий партнер і близький соратник політтехнолога Рік Гейтс. Він пішов на угоду зі слідством. Його теж звинувачують в економічних злочинах, але завдяки тому, що він свідчить проти Манафорта, він може отримати менший термін чи взагалі залишитися на волі.

Серед українських клієнтів, на яких вказав Гейтс, були Рінат Ахметов, Сергій Тігіпко, Сергій Льовочкін, Андрій Клюєв, Борис Колесников. Саме українці, як досвідчені корупціонери, вмовили Манафорта застосувати офшорну схему, щоб не показувати своїх прибутків,

– сказала журналістка.

Гейтс казав й про роботу з Віктором Пінчуком, а також згадав прізвище Петра Порошенка. Пізніше політтехнолог українського президента Ігор Гринів пояснив журналістам, що у 2014-му році він дійсно зустрічався з Манафортом, та від його послуг команда Порошенка ніби-то відмовилась.

Відео повного випуску "Політичної кухні" за 10 серпня 2018