Pro новости: Парламент согласовал отставку Авакова. Манипуляции Путина
15 июля 2021 , 22:48Читати новину українською
Источник:24 канал
В выпуске "Pro новости" за 15 июля – парламент согласовал отставку Арсена Авакова с поста главы МВД. О карьерных планах он до сих пор не сообщил. Статья Владимира Путина – актуальна. Он смог дословно повторил мифы советской пропаганды об Украине,
Также в выпуске:
В Украине уже 2 недели продолжается вступительная кампания. Однако сейчас важными остаются не только экзамены или шансы попасть на бюджет, но и правильность выбора будущей профессии и высшего учебного заведения, где эту профессию приобретать.