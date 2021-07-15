Pro новости: Парламент согласовал отставку Авакова. Манипуляции Путина

15 июля 2021 , 22:48
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Источник:

24 канал

В выпуске "Pro новости" за 15 июля – парламент согласовал отставку Арсена Авакова с поста главы МВД. О карьерных планах он до сих пор не сообщил. Статья Владимира Путина – актуальна. Он смог дословно повторил мифы советской пропаганды об Украине,

Также в выпуске:

В Украине уже 2 недели продолжается вступительная кампания. Однако сейчас важными остаются не только экзамены или шансы попасть на бюджет, но и правильность выбора будущей профессии и высшего учебного заведения, где эту профессию приобретать.

Автор: Артем Овдієнко