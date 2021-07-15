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В Україні вже 2 тижні триває вступна кампанія. Проте наразі важливим залишаються не тільки іспити чи шанси потрапити на бюджет, а й правильність вибору майбутньої професії та вищого навчального закладу, де ту професію набувати.
У випуску "Pro новини" за 15 липня – парламент погодив відставку Арсена Авакова з посади глави МВС. Про плани щодо кар'єри він досі не повідомив. Стаття Володимира Путіна – на часі. Він спромігся дослівно повторив міфи радянської пропаганди про Україну,
Джерело:24 канал
В Україні вже 2 тижні триває вступна кампанія. Проте наразі важливим залишаються не тільки іспити чи шанси потрапити на бюджет, а й правильність вибору майбутньої професії та вищого навчального закладу, де ту професію набувати.