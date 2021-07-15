У випуску "Pro новини" за 15 липня – парламент погодив відставку Арсена Авакова з посади глави МВС. Про плани щодо кар'єри він досі не повідомив. Стаття Володимира Путіна – на часі. Він спромігся дослівно повторив міфи радянської пропаганди про Україну,