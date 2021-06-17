Pro новости: Результаты встречи Байдена с Путиным. Наиболее дружественные страны для Украины

17 июня 2021 , 22:09
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Источник:

24 канал

Разочарование – такие впечатления бушуют в украинском обществе от встречи Джо Байдена и Владимира Путина. Впрочем, это ошибка, ведь Украина не получила плохих новостей после саммита. Предпочтения украинцев кардинально изменились за последние годы в отношении наиболее дружественных стран. В частности, и в отношении России.

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Автор: Артем Овдієнко