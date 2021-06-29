Pro новости: Старт судебной реформы. Неотложность проекта Большого герба

29 июня 2021 , 22:48
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Источник:

24 канал

В выпуске "Pro новости" за 29 июня – народные депутаты таки дали старт правильной реформе украинских судов. В парламенте проголосовали за законопроект касательно ВККС. В Украине снова взялись за тему Большого герба.

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В Украину пустили с концертами российского рэпера Басту, несмотря на то, что он ездил с выступлениями в оккупированный Крым. Оказывается, официальный Киев больше не имеет претензий и к Филиппу Киркорову, который приветствовал оккупацию.

Автор: Артем Овдієнко